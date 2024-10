Nyitókép: Mozinet

Vannak filmek, amelyekről nem könnyű írni. Több oka is lehet ennek, de most hirtelen csak az egyiket veszem elő: egyszerűen túl sok, amit a vásznon látunk. Ari Aster legutóbbi filmje, az Amitől félünk (Beau Is Afraid) ugrik be hirtelen, ami túl sok volt, túlságosan igénybe vette a néző szürkeállományát. Francis Ford Coppola új filmje, a Megalopolisz szintén ebbe a kategóriába tartozik.