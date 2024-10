„Nekem még van saját 1956-om” – mit tehetünk mi, utódok, hogy pesti srácok és a számtalan hétköznapi hős emléke ne menjen feledésbe?

„Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak”

Budakeszi srácok. Fotó: Mandiner-archív / Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum

Ilyen új, szokatlan és így talán figyelemfelkeltőbb szemszöget kínálnak 1956 egyéb műfaji feldolgozásai is. Született már belőle a forradalom eseményeit Rómeó és Júlia tragikus szerelmével összegyúró musical (56 csepp vér), egy finn zeneszerző pedig már 1957-ben operát írt az egy évvel korábbi történésekről, igaz, A bánya című zenemű budapesti ősbemutatójára egészen 2016-ig kellett várni.

Nagy számuk miatt külön cikket igényelne az irodalmi vonatkozások számbavétele, a képregényekről azonban érdemes még néhány szót szólni. Az első ilyen jellegű hazai próbálkozás Bán Mór és Fazekas Attila közös munkája volt, a 2006-ban a Képes Kiadó gondozásában megjelent, harminc­oldalas Tűzvihar 1956-ban „a ma is Pesten élő Évi vissza­emlékezik a véres harcokra, szenvedélyes szerelmekre, családi konfliktusokra, önfeláldozó barátokra, világpolitikai játékokra, tovatűnő reményekre”. A következő nagyobb állomás e téren nagyjából tíz évvel később jött, amikor egyszerre több ötvenhatos képregényes kísérlet is elindult. 2016-ban hatvan oldalon jelent meg a Pozsgai Zsolt–Sarlós Endre-féle Mecseki láthatatlanok, amely a tekintetben is hiánypótló vállalkozás volt, hogy egy vidéki város, Pécs szabadságharcos hőseire igyekezett ráirányítani a figyelmet. Ezt követte az 1956-os emlékév támogatásával végül egy év csúszással, 2017-ben kiadott Budapest Angyala – a tragikusan korán elhunyt Futaki Attila erős rajzaival és Tallai Gábor szövegével –, a főszerepben egy fiktív személlyel, a barátja meggyilkolásáért bosszút álló Angyal Jánossal. A legfrissebb próbálkozás pedig a 2019-ben alapított, elsősorban a történelmi képregényekre koncentráló Képes Krónikák Kiadó nevéhez köthető. Tavaly hozta ki A népet szolgáltuk – Tóth Ilonkáék története című képregényt, amely nem igazságot akar tenni, hanem „az események egy lehetséges, de ma már nem bizonyítható sorozatát” mutatja be Sinonimo (Mészáros János) és Levi (Németh Levente) története alapján, Terebesi Gyula rajzaival.