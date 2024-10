A világ első szupersztárja volt, és ma is megőrülünk érte – újra kitört a lisztománia Budapesten

Ahogy említettem, Liszt sok mindenkit inspirált, megihletett. Mások mellett a Jazzical Triót is, amelyet most a kiváló trombitás Barabás Lőrinccel láthatunk-hallhatunk a Magyar Zene Házában. Ha belegondolunk, ez sem ördögtől való párhuzam: köztudott tény, hogy Liszt Ferenc korának legnagyobb rögtönzőművésze is volt, zenei gondolatainak spontán áradása még a legszigorúbb kompozícióin is nyomot hagyott

– ilyen értelemben abszolút rokonítható a jazz-zenészekkel.

E gondolat jegyében hívtuk meg a luxemburgi születésű, New Yorkban élő Francesco Tristano zongorista-zeneszerzőt is, aki elsőrangú Bach-interpretátorként ugyanolyan otthonosan mozog a klasszikus mesterek között, mint a jazz vagy az elektronikus és kísérleti zene terén. A detroiti underground világából indult Jeff Millst ugyancsak Budapesten üdvözölhetjük: a Millenáris Üvegcsarnokába hozza el az egyik legizgalmasabb improvizációs projektjét.

Francesco Tristano a 2024-es Liszt Ünnepet beharangozó sajtóeseményen. A zenében mindig új utakat és az extázis lehetőségeit kereső zongorista-zeneszerző október 12-én, 20 órakor ad koncertet a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. (Fotó: Csibi Szlvia/Müpa)

Vagyis a Liszt Ünnep nem csupán a műfaji kereteket tágítja, hanem kilép a Müpa falai közül is.

Igen, ez is egy tudatos döntés. Szeretnénk minél több helyszínt belakni a városban, a későbbiekben akár az országban, sőt azon kívül is. Hiszen az épületek, amelyekben Liszt egykor megfordult; a kávéházak, a Vigadó, ahol a nagy sikereit aratta, az általa megalapított Zeneakadémia, a templomok, így mások mellett a Mátyás-templom, ahol először felcsendült a koronázási miséje, mind állnak ma is. Ezért bátorítanám a turizmusban dolgozókat, hogy használják ki az ezekben rejlő lehetőségeket, és próbálják Lisztet minél több ponton Magyarországhoz, hozzánk kötni.

Ha már a határainkon innen és túl, a Müpa és a Néprajzi Múzeum szintén a fesztivál keretében lép elő egy közös produkcióval, a Székelyek című tárlat hogyan kapcsolódik ide?

A kiállítás a történelmi Székelyföld sokszínűségét mutatja be Magyarországon még nem látott összeállításban, különböző erdélyi múzeumok segítségével. A székelyekről hiába tud mindenki itthon, valójában alig ismerjük őket, ezért mérföldkő e tárlat létrejötte. Az ő történetükkel, sajátosságaikkal, szokásaikkal, mindennapjaikkal való találkozás pedig hatással van a mi identitásunkra is. Ahogyan Liszt esetében sem volt ez másként. A nagy pesti árvíz hívta haza Magyarországra, hiszen itt tartott jótékonysági koncerteket,

majd ahogyan egyre jobban megismerte, úgy szeretett bele abba az országba, ahol született, köszönhetően egyébként néhány erdélyi koncertkörútnak is.

Hiába nem beszélte a nyelvünket, és hiába élte le élete nagy részét más országokban – Párizsban, Bécsben, de főleg Weimarban –, ezek az élmények kellettek hozzá, hogy aztán élete végig következetesen magyarnak vallja magát. Ennek is köszönhető, hogy Bartók Béla mellett ma is ő a legerősebb brandünk; vétek volna erre nem figyelmeztetni időnként saját magunk mellett a világot is.

***



A Liszt Ünnephez kapcsolódó nagyobb események:

Art Market Budapest – Nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár

Közép- és Kelet-Európa első számú és egész Európa egyik kiemelkedő nemzetközi képzőművészeti vására, az Art Market Budapest 2024 októberében immáron 14. alkalommal szolgál különleges élménnyel a műértő és műélvező közönség számára. A kortárs képző- és fotóművészeti kiállítás a világ közel harminc országából érkező több mint száz kiállító jóvoltából több ezer műalkotást mutat be a budapesti Millenáris lenyűgöző kiállítási csarnokaiban és parkjában. A nagyszabású művészeti seregszemle számtalan kísérőprogramja között ugyancsak a Millenáris ad otthont az Art Photo Budapestnek, a régió egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásárának, az Inside Art nemzetközi művészeti konferenciának, valamint a sCULTURE elnevezésű szabadtéri szoborpark különleges művészeti látványosságának.