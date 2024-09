Szexmisszió, időutazás és egy királynő a Marson – így látták a jövőt a múlt század filmesei

A filmnek nemcsak a sztorija, de az utólélete is igen fordulatosra sikeredett.

A tekercs több másik között 1996-ban bukkant fel egy budapesti padláson, a Filmarchívum szakemberei restaurálták,

majd húsz év múlva egy, a felvételeken az édesanyját felfedezni vélő férfi segített azonosítani a szereplőket, készítőket.

Kurutz Márton fő érdeklődési területe az 1945 előtti magyar filmipar és filmművészet, műfaji korlátok nélkül, valamint a 20. századi magyar tömegkultúrák (rádió, könnyűzene, színház, fotográfia). Számos elveszettnek hitt magyar játék-, dokumentum-, reklám- és híradófilmet talált meg hazai és külföldi gyűjteményekben. (Fotó: filmarchiv.hu)

Hogyan alakult a műfaj hazai sorsa a háború után?

Még az előzőhöz hozzátartozik, hogy voltak más hasonló némafilmes próbálkozások is a harmincas években, jellemzően bűnügyi témájúak, amelyek erős jóindulattal sci-fi kategóriába sorolhatók. Majd nagyjából harminc éven át teljes csend következett, míg a hetvenes években divatba nem jött nálunk is a science fiction. Olyan értelemben legalábbis, hogy akkor tudtuk meg itthon, hogy ez a műfaj egyáltalán létezik, van saját neve, múltja Nyugaton.

A Galaktika magazin például nagyon élénken foglalkozott a témával, és bejött már egy-két ilyen jellegű külföldi mozi is. Az nyilván érzékelhető volt, ezek mekkora költségvetésből készültek, ami egy átlagos magyar játékfilm esetében elképzelhetetlen lett volna akkor is és most is. Televíziós kísérletek, mint az említett Pirx kalandjai akadtak persze, amelyekhez már gyakran nem maketteket építettek, hanem videótrükkökkel próbáltak összehozni különböző méretű tárgyakat. Mondjuk egy kávéfőzőből készített űrhajóba szálltak be emberek; ezen a röhögött a fél ország.

A pénzen kívül mi volt az oka a harmincéves szünetnek?

A szocialista rendszer nem vette jó néven, ha valaki a társadalmi problémákra akarta felhívni a figyelmet, márpedig a jó science-fiction burkoltan vagy kevésbé burkoltan ezt (is) teszi. Másrészt a keleti blokkban le voltak osztva a feladatok;

az űrkutatás, űrutazás a szovjetek ügye volt, ezt főként ott kellett mindenféle eszközzel, így a filmekkel is népszerűsíteni.

Nekünk maradtak az olyan csemegék, mint László Endre Szíriusz kapitány hangjáték-, illetve regénysorozata vagy a Mézga család egyes részei; ezek szerintem a saját kategóriájukban a mai napig megállják a helyüket. Vagy a közelmúltból megemlíthetők az olyan játékfilmek is, mint mások mellett a Hurok, a Lajkó – Cigány az űrben, a Zanox – kockázatok és mellékhatások vagy a Post Mortem. Nyilván azokhoz mérhető nagy formátumú tudományos-fantasztikus mozijaink ma sincsenek, mint amelyek a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon most láthatók lesznek, például a 2001: Űrodüsszeia, a Terminátor vagy a Vissza a jövőbe második része.