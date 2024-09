Dolce vita Veszprémben

Nyitókép: Balaton Wine & Gourmet

Veszprémben szeptemberben sem áll meg a kulturális élet: a Balaton Wine & Gourmet fesztiválon az ország egyik legszebb rendezvényhelyszínén, a Veszprémvölgyben három napon keresztül élvezhetjük a balatoni régió és az idei vendégország gasztronómiai kincseit. A viszonylag fiatal rendezvénynek – amely a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa eseménysorozat legnagyobb szabású gasztronómiai vállalása volt – ez lesz a harmadik éve. Korábban párban Argentína és Franciaország, valamint Japán és Spanyolország konyhája és italkultúrája mutatkozott be, ezúttal Olaszország egyedül kapja meg a színpadot – az esemény társszervezője egyébként az Olasz Külkereskedelmi Intézet lett.

„Magyar és olasz: ez a két nép passzol a leginkább egymáshoz” – véli Gianni Annoni, az esemény házigazdája. Lapunknak úgy fogalmaz: nem is találhattak volna ideálisabb helyszínt a magyar és az olasz gasztronómia ünnepéhez, hiszen Veszprém és Róma is hét dombra épült, a dunántúli város gyönyörű, kulturálisan erős lokáció, a balatoni régió pedig köztudottan a magyar Toszkána. A gasztroszakember és étterem-tulajdonos szerint minden programmal azt kívánják üzenni, hogy a gasztronómia a pozitivitásról, a könnyedségről és leginkább a közösen eltöltött időről kell hogy szóljon.

Na de térjünk a lényegre, hogy mi vár a fesztiválozókra: a szervezők a kiállítópavilonok mellett öt helyszínen mintegy félszáz izgalmas programmal készülnek. A nagyszínpadon kulturális programok, ingyenes kóstolókkal egybekötött étel- és italbemutatók kapnak helyet, lesz többek között aperitivoszeánsz, és megjelenik majd az olasz bárkultúra világa is. A nagyszínpad mellett újdonságként a mercatók világát megidéző színpad is lesz, ahol bemutatók és kóstolók veszik sorra az olasz gasztronómia alaptételeit. A pizza-, a pasta-, a gelato- és a kávéuniverzumból kapunk ízelítőt – ha esetleg valaki már most készülne, ajánljuk Gianni Annoni korábban lapunkban megjelent írásait a tésztakészítésről és a fagylalttörténelemről. A rendezvényre érkezik egy olasz olívaolaj-kóstoló szakértő is, aki bemutatja a főbb fajtákat és felhasználási lehetőségeket.