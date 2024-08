Nem százas

Nyitókép: MTVA / Jászai Csaba

Kövérné Kalmár Mónika „Sütis Móni” írása a Mandiner hetilapban.

„Elnézést, nincs véletlenül egy százasa?” – szólította meg a kutyás embert János a bolt előtt, a bevásárlókocsik soránál. Két ötvenest szorongatott jobb markában.

„Nincs” – mondta a kutyás ember, közben rosszallóan végigmérte Jánost a lábfejétől a feje búbjáig, és mielőtt elszaladt, a kis, földszintes ebet hóna alá kapta, biztos, ami biztos.

„Elnézést, nincs véletlenül egy százasa?” – kérdezte a fejkendős nénikét, aki jobb kezében teli bevásárlószatyrot cipelt, baljával az üres kocsit kormányozta a sor elejéhez, de nem tudta, hogyan nyerje vissza a bevásárlóalkalmatosságból a belehelyezett érmét. „Hadd segítsek – ugrott oda János készségesen, és már mutatta is a néninek: – Tessék nézni, az előző kocsin lóg ez a kis bigyó, ezt ide be tetszik tolni, és már kint is van a százas!”