Emberi lépték

Nyitókép: Mandiner-archív

A vasútállomás kihalt, gondolná a felületes szemlélő, de ez csupán a látszat. Fekete rigók cikáznak a bokrok között, az épülettel szemközti sűrű fás területen madárdal köszönti reggelt, a tér másik oldalán elterülő kis mezőn élénk tücsökzene szól. Csak emberi zaj, nyüzsgés, sietség nincs, ám ez nem is baj. Az efféle hiány teret enged egy másfajta teljességnek, amit azok az utasok tapasztalnak meg, akik érzékeiket várakozás közben kinyitják erre a piciny világra.

Valamikor a boldog békeidők jellegzetes indóháza állt itt, mely vidékies bájával hibátlanul illeszkedett abba a kis­városi környezetbe, hová az 1880-as években megálmodták. A fennmaradt képeslapokon jól öltözött urak és elegáns hölgyek érezhető büszkeséggel tekintenek a kamera lencséjébe. Feltehetően a helyi elit tagjai ők, a régvolt polgári világ virágkorában. A férfiakon hetyke bajusz, valamennyiükön kalap. Bár láthattam volna fénykorában ezt a kis állomást, elmerülhettem volna abban a miliőben, amit akkor e világ árasztott magából! (Mit nem adna az ember egy 1900-as évek eleji Google Utcaképért.) Úgy képzelem, hogy ezekhez az állomásokhoz, akárcsak a vasúthoz, decens elegancia illik, megadva a módját az utazásnak cilinderrel, zsebórával, háromrészes öltönnyel. Léte egy csepp századfordulós nosztalgiát jelentett a szocializmus szürkeségében is, a helyére felhúzott betonkockához azonban efféle képeket nemigen tudok társítani.

A pénztárfülkét leengedett reluxa zárja le: immáron nincsen pénztáros, csak jegykiadó automata. Ha utasok sincsenek, vagy épp társas magányban, szótlanul álldogálnak egymás mellett, akkor a váróban hallható egyetlen hang a gép monoton zúgása, jegyváltáskor a szerkezet géphangja, mi embert utánoz, de semmi emberi nincs benne. A funkcióját, kétségtelen, tökéletesen ellátja, nem fárad, nem hibázik, legfeljebb időnként szoftverfrissítésre szorul, vagy elfogy benne a papír. De a jegyvásárlás is több puszta pénz-áru cserénél, éspedig éppen azoktól az emberi gesztusoktól lesz az, ami egy automatából hiányzik. Antievolúciós lépcsőfokok a „monarchista” indóháztól a „szocreál” tömbön át a 21. századig, amikor is az állomás „meghaladta” az embert, akire már jegykiadóként sincsen szüksége. Vajon egyszer az utasokat is lecserélik majd automatákra?