„A Tisza Párt támogatottsága már most is hétről hétre zuhanórepülésben van. Magyar Péter rövid politikai pályafutásának utolsó nagy pofonja lehet az, hogy Orbán Viktor Budapestre hozta a békecsúcsot. Ahogy azt már megszokhattuk, a tiszás vezér védekezni kénytelen, emiatt pedig folyamatosan kapkod. Mivel egyre türelmetlenebb, indulatosabb, egyre több hibát vét és szinte tálcán kínálja a saját fejét.

Annál lejjebb talán még nem süllyedt, mint a minap, amikor megpróbálta eladni a híveinek, hogy ő hozta össze Trump és Putyin békecsúcsát. A házi médiája pedig hűséges kutyaként követte a bohócakadémiára, és serényen égett a billentyűzet a kezük alatt, igyekezve beadni az olvasóknak, hogy Magyar Péter lezárja a háborút.

Több sem kellett az internet népének. Magyar Péter kinyitotta a szelencét, visszazárni azonban már senki sem tudja majd: a tiszás banda fővezére hetekig hallgatni fogja a saját marhaságait. Lesz mivel elszámolnia Kijevben és Brüsszelben, a rövid pórázon fogott kóbor kutyát talán idő előtt beadják a menhelyre. És ha már Bud Spencer és Terence Hill, a tiszás vezetők válságtanácskozásán ilyen párbeszéd hangozhat el:

»A marhaságod félmillió eurónkba került, ki meri ezt elmondani a németnek?«”