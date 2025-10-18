Ft
10. 18.
szombat
10. 18.
szombat
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most

2025. október 18. 09:36

Valóságos kegyelemdöfés lehet a Tisza Pártnak a budapesti békecsúcs.

2025. október 18. 09:36
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„A Tisza Párt támogatottsága már most is hétről hétre zuhanórepülésben van. Magyar Péter rövid politikai pályafutásának utolsó nagy pofonja lehet az, hogy Orbán Viktor Budapestre hozta a békecsúcsot. Ahogy azt már megszokhattuk, a tiszás vezér védekezni kénytelen, emiatt pedig folyamatosan kapkod. Mivel egyre türelmetlenebb, indulatosabb, egyre több hibát vét és szinte tálcán kínálja a saját fejét.

Annál lejjebb talán még nem süllyedt, mint a minap, amikor megpróbálta eladni a híveinek, hogy ő hozta össze Trump és Putyin békecsúcsát. A házi médiája pedig hűséges kutyaként követte a bohócakadémiára, és serényen égett a billentyűzet a kezük alatt, igyekezve beadni az olvasóknak, hogy Magyar Péter lezárja a háborút.

Több sem kellett az internet népének. Magyar Péter kinyitotta a szelencét, visszazárni azonban már senki sem tudja majd: a tiszás banda fővezére hetekig hallgatni fogja a saját marhaságait. Lesz mivel elszámolnia Kijevben és Brüsszelben, a rövid pórázon fogott kóbor kutyát talán idő előtt beadják a menhelyre. És ha már Bud Spencer és Terence Hill, a tiszás vezetők válságtanácskozásán ilyen párbeszéd hangozhat el:

»A marhaságod félmillió eurónkba került, ki meri ezt elmondani a németnek?«”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
MaBaker
2025. október 18. 11:48
Akinek mindenről a "mocskos Orbán" jut eszébe meg akinek mindenről a "poloska Péter"
madre79
2025. október 18. 11:25
Ezt a gyagyást le kell tartóztatni!
oberennsinnen49
2025. október 18. 10:36 Szerkesztve
"Brüsszelben, a rövid pórázon fogott kóbor kutyát talán idő előtt beadják a menhelyre." Ez nagyonis valószínű, és... ...beteszik Karácsonyt a táblára... Ami veszélyesebb is lehet a nemzeti erőre. Mert MP "Orbán ellopja a magyarok pénzét!"-re ráteszi, és kivérezteti Budapestet,... Fel kell készülni, de akár egy ma még ismeretlen arcra is, akit válogatott stylistek válogatnak ki a feladatra... Ha a választás előtt három-négy héttel állnak elő 1. egy új Zsolti bácsis történethez hasonlóval, azt a hátralévő pár napban LEHETETLEN SEMLEGESÍTENI, ami eldönti a választást a csőcseléklibsik javára. Ezt Brüsszelben és Soros Györgyék pontosan tudják, sőt azt is, hogy a választás utáni napokban lelepleződnek, de erre is megvan a lépésük: 2. az Európai csendőrség bevetése Vicenzából Budapestre vezényelten, amely "rendkívüli események idején katonai-rendőri funkciókat lát el"... Kb. így: a skandináv országok kérik az EU-t, hogy azonnal avatkozzon be, majd csapatokat is felajánlanak. Így indul...
Speer
2025. október 18. 10:22
Ugyan már, poloska peti közbenjárására lesz itt a találkozó.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!