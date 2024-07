Mel Gibson a rettenthetetlen, Jézus a szupersztár – Top 3 streaming klasszikus

„Nem akarok a kövér Elvis lenni” – Jon Bon Jovi hatvanéves korában mindent feltett egy lapra

Teljesen kitárulkozik és cseppet szerénytelenül beszél a karrierjéről Bon Jovi a Disney+ maratoni dokumentumfilm-sorozatában. A rajongók számára a Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story igazi aranybánya, annál is inkább, mert ilyen részletgazdag produkció még nem sok zenészről, zenekarról született.