Még mindig Jézus Krisztus a szupersztár – a Madáchban is

Eredeti felállás és Ian Gillan a Deep Purple-ből ide vagy oda, bármennyire szeretek olyan dalokat, mint például a Child in Time, miután a Jesus Christ Superstar nagylemezről a Broadway-re került, még mindig nem ért el a csúcsra. Hiszen ahhoz a zenei zsenik, avagy Andrew Lloyd Webber és Tim Rice muzsikáján túl kellett egy hasonlóan tökéletes szereposztás. Erre végül Norman Jewison, Izraelben forgatott, 1973-as mozifilmjével került sor,

ami az i-n a pont, a hab a tortán, és maga a tökéletes rockopera.

Bár én még nem is léteztem, mikor már itthon is hallgathatóvá vált a Broadway-mű, sőt vallásossága miatt be is tiltotta a rendszer, a Magyarországon 1983 nyarán bemutatott filmalkotásra 5 éves lurkóként már elvittek a nagyszüleim (ha jól emlékszem, a Puskinba), és ugyan a történetből még nem sok mindent értettem meg, a hangulat, a zene és a látvány akkor is annyira elragadott, hogy a Jézus Krisztus Szupersztárt azóta is legnagyobb kedvencemként tartom számon. És ugyan eltelt több mint 50 év a születése óta, azt gondolom, hogy

erre a fajta spirituális élményre manapság még nagyobb szükség van, mint születésekor,

éppen ezért üdvözlendő, hogy ha csak ideiglenesen is, de a Madách színház újra és újra műsorra tűzi a frissített szereposztással rendelkező alkotást. Nagycsütörtökön pedig keresve sem találhattunk volna jobb programot, mint megnézni, hogy ma, 2024-ben hogy remekel Jézus, a szupersztár.

Kezdhetnénk-e újból?

Mert a lelki megtisztulásra keresve sem találhatunk mai, modernebb, egyben szebb formát, mint amikor a The Chosen sorozatot nézve hallgatjuk Krisztus Király tanításait, vagy éppen a Jézus Krisztus Szupersztár örökkévaló dallamainak és örökérvényű szavainak engedjük át magunkat. Valljuk be, a Biblia ma már a legtöbbeknek egyre nehezebben olvasható, az egyház pedig nagyon nehezen és lassan próbál lépést tartani a korral (de legalább igyekszik, ezt egyre gyakrabban tapasztalhatjuk, még ha néha sikerül is zsákutcába tévedni) – ám még ez az igyekezet is értékelendő. Azonban a modern világban ennél többre van szükség, Andrew Lloyd Webber és Time Rice remekműve azonban

50 év után is fiatalosan meséli el azt a történetet, amelyre valahol mindenkinek szüksége volna.

Feleslegesnek érzem kitérni az előadás és maga a zenemű részletezésére. Egykoron az alábbiakat mertem leírni, és ezekhez a gondolatokhoz a mai napig tartom magam.

“Biztos vagyok benne, hogy Macskák ide, Az Operaház fantomja (és Sarah Brightman) oda, de a Jézus Krisztus Szupersztár Andrew Lloyd Webber és Tim Rice színpadi főműve, ami egyszerűen a lehető legtökéletesebb a tökéletlenségével, és Norman Jewison ezt, a huszonévesek magnum opusát tette időtlenné és halhatatlanná. Akár a Mária Magdolna szerepében tündöklő, fülünket bársonnyal simogató Yvonne Ellimanról, akár a Poncius Pilátus bőrébe bújt, acéltorkú Barry Dennenről van szó, mindenki remekel, kiemelten Júdással és Jézussal. Hangjuk (mindenki máséval együtt, hogy ne kelljen végigsorolnom a teljes szereposztást) telitalálat, a csapat ilyen szempontból mindent visz, pedig azért a Vikidál-Varga-Nagy hármas az István, a királynál igen szépen odatette magát.

És persze, hogy Jézus utolsó vacsorát (közben egy mesteri beállítással) követő vívódásával és Istennek szánt monológjával érünk el a csúcspontra, mikor egyfelől Ted Neeley élete alakítását nyújtja, olyan beleéléssel és átszellemüléssel, ami évtizedes karrierek alatt is ritka, valamint egy olyan katarzissal, amit nehéz leírva és elolvasva elképzelni.”

Jézusnak meg kell halnia

De visszatérve a Madách színházra és a legújabb szereposztásra, amivel láthattuk ezt a fantasztukus rockoperát. Színpadi látkép terén konzervatív vagyok, így bár ügyesen megoldották a háttereket, azért a ledfalak közel sem hozzák ugyanazt az élményt, mint az igazi, komoly munkával felépített fizikai díszletek. De el lehet fogadni ezt a megoldást is, nem kifejezetten rossz, sőt összkép terén minden a helyén van, így

a keresztrefeszítés kifejezetten drámai és fájdalmas, a leprások megjelenése kellően nyomasztó,

a tömegjelenetek pedig minden szempontból jól működnek, ahogy a koreográfiára, a háttértáncosokra sem lehet panasz.

A helyzet az, hogy kifejezetten Gallusz Nikolett hangját és belülről áradó kedvességét favorizáltuk volna, ezért kicsit csalódottak lettünk, mikor Baranyai Annamária színpadra lépett. Elsőre nem is tudtuk Mária szerepébe illeszteni a karakterét, azonban az előadás végére sikerült eljutni odáig, hogy dalainak segítségével az átszellemülés csak még könnyebbé vált, az meg, amit

a Barát Attila által megformált Péterrel adtak elő a színpadon, jóformán a magyar Jézus Krisztus Szupersztár csúcsa.

Ez persze egy kicsit fájó pont annak tükrében, hogy a Gethsemane jelenti a produkció legnagyobb katarzisát, ahol viszont Cseh Dávid Péter és az áthangszerelt csúcsjelenet pont ott és akkor veszít az erejéből, ahol a hidegrázós pillanatnak kellene érkeznie. Cseh Dávid Péter egyébként végig brillírozik, néha képes majdhogynem ugyanazokat a hangokat kiénekelni, mint amiket Ted Neeley, aki egyébként pedig annyira magasra tette a lécet, hogy nem is várnám el azt, hogy bárki sikerrel utánozza őt.

Ettől függetlenül a csúcson sikerült kicsit visszarángatni a valós világba, és leginkább az áthangszerelt zenére haragszom emiatt, ami kicsit olcsó hatást keltve veszi el az élét a legátszellemültebb jelenetnek, mikor Jézus végleg megérti az isteni célt és áldozata eredményét, amiért végül végérvényesen elfogadja sorsát. Éppen így, miközben Posta Victor is fantasztikus Pilátusként, a korbácsolás utáni őrületnek, ami Barry Dennenen elhatalmasodik, itt nyoma sincs, mikor a tehetetlenségéből fakadó haragtól elszállt aggyal teljesen eltorzul az arca és hangja, majd egyszerre csak végleg kitisztul, mikor ő is ráeszmél Jézus szerepére. Posta Victor kicsit túl tiszta, túlságosan biztonsági játékot játszik a legfontosabb pillanatban. Helyette és Jézus helyett is maximumot hozta azonban a frissen a műbe érkező Kerényi Miklós Máté, Heródes szerepében, ami az előadás csúcspillanatai közé tartozik, és már miatta is ajánlom a Madách változatát, mert

egészen hihetetlen, amit abban a pár percben művel a 41 éves színész.

De bőven lehetne még méltatni a Kajafás bőrébe bújó Gábor Gézát, akinek szintén nem akármilyen előadásmódot és hangot kellett reprodukálnia – és ez sikerült is neki. Vagy ott van Sánta László Simonja, aki bár kimondottan a filmes alapot hozza, de azt ügyesen teszi. És igen, sajnos nem véletlenül húztam és várattam ennyit az áruló Júdást, mert értem én, hogy Carl Anderson nagyon-nagyon magasra tette a lécet, de Szemenyei János számomra olyan ripacskodó, sokszor erőltetett torokhangú, a végletekig túljátszott előadást nyújtott, ami újra és újra kizökkentett a mű sodrásából. Sajnálom egyébként, mert tehetségesnek tartom, és sokszor kihallani, hogy alapvetően a hangja is jó, de a legtöbbször az volt az érzésem, hogy csak véletlenül került ebbe a forgatagba. Egyszerűen a karaktere és orgánuma nem illik Júdás szerepébe. Viszont ahogy néztem a Júdást alakító többi színészt, talán Száraz Tamás az egyetlen, aki hitelesen meg tud küzdeni a feladattal, így összességében

elhiszem, hogy a rockoperában hatalmas kihívás Iskarióti Júdás szerepe,

amit talán nem is lehet ugyanúgy, ugyanabban a minőségben hozni. De az estnek nálam kifejezetten ez volt a gyenge pontja, amit nagyon sajnáltam.

Minden nagyon jól van

Hiába panaszkodtam azonban erre-arra, azt mindenképpen el kell ismernem, hogy Andrew Lloyd Webber és Tim Rice műve tényleg annyira fantasztikus (legalábbis az én szememben), Norman Jewison pedig olyan szintre tökéletesítette ezt a filmváltozattal, hogy nagyon nehéz bárkinek is akár csak hasonlót alkotnia, ezt átdolgoznia. Igen, némiképpen az elfogultság is szól belőlem. Ehhez képest azonban a Madách Színházban látott és hallott előadásba hiába tudok itt-ott belekötni, hogy személy szerint mi nem tetszett,

minden kisebb-nagyobb negatívumra jut legalább öt kiemelkedő pozitívum.

A látvány és a koreográfia összességében nagyon profi, és bizony a szereposztás is fergeteges, ráadásul a legnagyobb meglepetést pont azok hozták, akiknél a legkevésbé számítottam rá.

Nekem, akinek a Jézus Krisztus Szupersztár a csúcs, ha zenés műről beszélünk, és amivel csak az István, a király tud vetekedni, egész egyszerűen – és nem szégyellem leírni –,

könnyezős, borzongós pillanatokat okozott ez az újra műsorra tűzött klasszikus.

Persze, Norman Jewison tankokat és katonákat felvonultató szuperprodukciójához képest még így is földhözragadt, ám színpadi darabként nemcsak hozta azt a minőséget, amit reméltem, de itt-ott még túl is szárnyalta. Húsvétra ez egy ajándék volt, amit innen is köszönök a teljes stábnak, minden egyes színésznek és kellékesnek, sminkesnek, és persze a rendezőnek vagy éppen a karmesternek. Aki teheti, menjen el rá akár most (már nem sok jegy maradt, a produkció lényegében teltházzal megy minden egyes nap), akár egy későbbi alkalommal. Élmény a javából!