Ezt mondta Szoboszlai Dominik Csepregi Évának a siófoki öltözőben!

Nyitókép: Szoboszlai Dominik az öltözőben lepte meg Csepregi Évát. Fotó: Facebook/Csepregi Éva hivatalos oldala

Nagy meglepetésben volt része Csepregi Évának, a siófoki koncertje után ugyanis egyszer csak megjelent az öltözőjében Szoboszlai Dominik. Természetesen közös fotó is készült a nagy találkozóról, az énekesnő pedig most a részleteket is elmesélte a Mandinernek.

„Dominik nagyon kedves, szerény és udvarias volt.

Csókolommal köszönt, én viszont bevallom, a nyakába ugrottam, mikor megláttam, annyira örültem neki”

– fogalmazott Csepregi Éva, majd így folytatta: „Azt mondta, köszöni szépen a koncertet, nagyon jól szórakozott. Sokat nem tudunk beszélgetni, mert nagy lett a nyüzsgés az öltözőben, mindenki szeretett volna egy közös fotót készíteni vele.”

De, hogy miként került a válogatott labdarúgó, a Liverpool sztárja a Neoton koncertjére? Csepregi Éva ezzel kapcsolatban elmondta, tudomása szerint Dominik a kedvesével és annak családjával érkezett a siófoki koncertre. Az énekesnő amondó, valószínűleg a szülők invitálták a koncertre, majd hozzáfűzte: „de ezzel kapcsolatban nem kutakodtunk, egyszerűen örültünk, hogy meglátogatott minket”.