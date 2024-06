Természetfeletti, dráma, és egy macskáért harcba szálló Pogány Judit a XII. Friss Húson

Nyitókép: Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

Az utca végén van egy ház, ahol az apák bűne a fiúkra száll; a gyár dolgozói mind a megállóban szívják a cigit; a nők mindig elégedetlenek, Mária pedig mindenre képes Kálmánért; Pogány Judit először még hazakergeti, majd megszeretgeti a szomszédasszony Mircijét, de a végén már csak magának akarja; Szamosi Zsófi egy mosógépben mossa tisztára a lelkét; Nagy Katica szimatszatyorral a vállán lóg meg Budapestre, hogy aztán rossz társaságba keveredjen; az ördög nem alszik, hanem táncol, miközben egy legény lelkét akarja;

a nő remél, a férfi állat.

Ez a hús tényleg friss

Régóta figyelemmel kísérem a Friss Hús fesztivált, még ha ki is hagytam pár évet. Egyfelől szeretem a rövidfilmeket, amikre sokszor külön antológiák építkeznek, másfelől pedig talán nincs is jobb módja annak, hogy friss tehetségek mutatkozzanak be.

Tudja ezt a közönség is, hiszen idén talán minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezte a rendezvényt, ami főként a Puskin mozi termeiben tartott vetítésekkel, valamint

a Városháza udvarán a kertmozik hangulatát idéző eseménnyel zajlott le, általában szó szerint teltház mellett.

Emiatt jól tette, aki előre megváltotta a jegyét, pláne, hogy kifejezetten erős munkák kaptak helyet és figyelmet.

Kis magyar valóság

Mert mindegy, hogy éppen a régi magyar pusztát és vidéket járjuk, ahogy a csábító ördögöt figyeljük, vagy a modern korban egy a fiát az osztálytársától óvó apát követünk, valahol mindegyik kisfilm a magyar valóságot mutatja. Hagyományos kályhával és régiesen berendezett konyhával, foltos falakkal, vidéki vagy nagyvárosi átlagos életekkel. Hogy ebből ki mit hoz ki, az teszi izgalmassá a végeredményt, hiszen szinte egyáltalán nem futottunk bele a kommunizmusból maradt „sírva mulatunk, részegen kiabálunk magyarságba”, helyette igényesen fényképezett, szépen felvett, átlagban jó színészeket felvonultató kísérleti és vizsgafilmeket, pályaműveket kaptunk szép számmal, különböző blokkokba rendezve.

Az utolsó lélek az ördögé

Akadt mindenféle misztikum, de a legtöbb esetben a valóságtól alig elrugaszkodott fikció kapta a főszerepet,

mint amikor egy átlagosan szürke nő szinte megfiatalodik, ahogy kilép az átlagosan szürke hétköznapokból.

Hozzáteszem, hogy a fiatalságát maga mögött tudó Antal Olga közel sem volt átlagos vagy szürke, és ezen a kor sem változtatott. De Szamosi Zsófia sem különb, aki amellett, hogy a tavalyi esztendő legjobb magyar filmjében és hard sci-fijében, a Műanyag égboltban remekelt, a nagyszerű Tündérkert után most ismét Elek Ferenccel (Semmelweis) szerepelhetett együtt, miközben egy elég megrázó történetet adtak elő. És akkor a gyárakban és üzemekben robotoló, elkallódott emberekről még szó sem esett, vagy a Nyertes Zsuzsával készült Diamond Beautyról, ami meg a fesztivál nyertese lett.