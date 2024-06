Szerelem a haláltáborban – SkyShowtime-on Az auschwitzi tetováló

Nehéz szó nélkül hagyni

Az auschwitzi tetováló 6, egyenként közel egy órás epizódja során kőkemény dráma bontakozik ki előttünk, aminek számos kimondottan erős pillanata, megrázó momentuma van. Viszonylag kevés film mutatta be ennyire naturálisan, de nem öncélúan a haláltábor működését. Lali visszaemlékezéseit először ugye könyv formájában ismerhettük meg, méghozzá valóban úgy, ahogy a sorozat elmeséli:

szerelme halála után a férfi úgy döntött, hogy beszámol a történtekről, míg korábban pont a nő miatt nem mert bevállalni egy esetleges meghurcoltatást, amely kollaboránsként érhette volna, ha valaki ezzel bélyegzi meg.

Pedig a férfi ugye nem volt az, maga is szenvedett, számos esetben megkapta a saját büntetését, közben igyekezett másokon is segíteni, de természetesen a legtöbbször a táborban megismert Gitáért járt tilosban. Ezt mutatja be a sorozat is, néhol elég kemény jelenetekkel, miközben a múltban Jonah Hauer-King, a jelenben pedig az idős Harvey Keitel alakítja Lalit, aki Morrisnak meséli megrázó, látszólag maga mögött hagyott történetét, de azt korán megtapasztaljuk, hogy múltja továbbra is vele tart.

Nemcsak egy-egy fontosabb személy kísérti, de azok az arcok is, amelyeket a táborban látott. Akár utoljára.

Veszélyes ideológiák

Egy pillanatra engedjük el azt, hogy míg valaki a madarak, más pedig a Balaton létezését tagadja, addig egy szélsőséges réteg azon dolgozik, hogy történelmünk egyik legsötétebb korszaka váljon köddé, egyfajta tündérmesévé, aminek teóriája természetesen a csúnya és gonosz zsidók mesterkedése. Hagyjuk picit az összeesküvés-elméletet, miszerint a zsidók, en bloc, a vallás teljes gyülekezeteként irányítják a világot, azt pedig szintén felejtsük el egy pillanatra, hogy

velük együtt ugyanazzal a mindent bekebelező, agresszíven és az elmúlt évszázadokban ijesztően gyorsan terjeszkedő ellenséggel küzdünk,

hogy közben megóvjuk egy tőről fakadó kultúránkat és örökségünket.

Szorítkozzunk a lényegre, ami az, hogy rendkívül veszélyes ideológia és retorika az, amikor a másik félnek úgy megyünk neki, mintha az jóval kevesebbet érne, mintha nem is lenne ember. Mindegy, hogy bolsevik, liberális, komcsi, fideszes, náci vagy bármi más az, akivel szemben megnyilatkozunk vagy felszólalunk. Soha ne felejtsük el, ő is ember. Mert Az auschwitzi tetoválóban bemutatott események pontosan azért történhettek meg, mert

szélsőséges eszmék és megnyilvánulások a megfelelő helyen és időben azt a gondolatot hintették el a lakosság és a katonák fejében, hogy a másik fél viszont nem ember.

És ha ezt sokat hajtogatják, a legtöbben hajlamosak elhinni. Onnantól pedig képesek bármit megtenni.