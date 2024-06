Sisitől a Vörös Hadseregig – indul Bán Mór új regénysorozata

„Az abszolút főszereplő, akinek a szemszögéből követjük az eseményeket, az inasból lett főkomornyik Monostory Dénes. Ő a hatás és a történet kedvéért éppen 1848-ban születik és kereken százéves korában, 1948-ban hal meg" – meséli már az író, Bán Mór.

Vagyis – folytatja – gondoljunk csak bele miket láthatott, tapasztalhatott volna egy ember, ha ebben az időszakban ilyen sok évig él. Ezért ő szándékosan úgy fűzte a mesét, hogy Monostory Dénes csecsemőként, az anyja karján ülve találkozzon Kossuthtal, Görgeyvel, Windisch-Grätzcel, a szeme előtt vonuljanak fel a megszálló osztrák és cári orosz csapatok.

„Fiatalon pont akkor kerül a kastély személyzetének sorába, amikor a kiegyezéskor Ferenc József és Sisi megkapja ajándékba a gödöllői kastélyt. Majd jönnek a boldog békeidők, aztán az első és a második világháború. Monostory Dénes pedig marad, végig, rendületlenül, miközben az urak cserélődnek a feje felett: IV. Károly, aztán Kun Béla vöröskatonái, a megszálló román hadsereg tábornokai. Egy újabb hosszú békeidőszakban a Horthy család rendezkedik be itt nyaranta, hogy aztán felváltsák őket előbb a német, aztán a szovjet csapatok. És persze a pusztulás; főszereplőnk élete alkonyán még megéli, hogy Sisi egykor meseszép kastélya szétrombolt, lezüllesztett orosz laktanya lesz. Megdöbbentő, mennyi minden fér bele egy-egy hosszú magyar nemzedék életébe” – magyarázza a sorozat koncepcióját Bán Mór.

A Kastély ajándékba regény bemutatója a Gödöllői Királyi Kastélyban június 1-jén Kárpáti Gábor Csaba, Bán Mór, Ujváry Tamás és Sisi „szerepében” Dutka Tímea (b–j).

Nekünk is van Downton Abbey-nk, nem is akármilyen!

Hozzáteszi, hogy bár a Kastély-sorozat most merész kitekintésnek tűnik a Hunyadi-univerzumból – aminek nem mellesleg az utolsó két kötete már előkészületben van, és közeleg a láthatáron a Mathias Corvinus-folyam első része is – , az alapideája egyáltalán nem új keletű. Amikor több mint tíz évvel ezelőtt egy barátjának, Harcsa Bélának ábrándozott az éppen akkor futó Downton Abbey című tévésorozatról, amely egy angliai kastély 20. századi történetét mutatja be az urak és szolgák szempontjait is kiemelve, beszélgetőtársa megjegyezte, hogy pont nemrégiben olvasott egy izgalmas cikkösszeállítást a Rubiconban a gödöllői kastélyról, ahol csakugyan nagyon érdekes dolgok történtek.

„Én meg a homlokomra csaptam, hogy hát persze! És meg is született egy hasonló, a korabeli magyar történelmet kicsiben leképező regényszéria terve – a gödöllői kastélyt mint afféle forgószínpadot használva mindehhez.”

Hogy az első kötet rögtön az épület és a település máig legromantikusabb korszakával nyit, nem véletlen. Ferenc József, de különösen Sisi sokak számára ma is ikonikus karakterek; az utóbbival foglalkozó könyv- és filmfeldolgozásoknak mostanában új reneszánsza van.