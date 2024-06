Ahogy nő egy város, úgy nőnek a lehetőségek, de a bűnözés is – világhírű fizikus a Mandinernek!

Van ennek bármi köze a kultúrához? Honnan szerezte az adataidat?

Az amerikai városokat rangsoroltuk, mert minden adatunk megvan róluk. De ez az egyik rendkívüli dolog, amit felfedeztünk az adatokban: nevezetesen, hogy

nagyjából úgy tűnik, hogy ez a dinamika, amit az imént leírtam, az egész világon működik.

Megnéztük Európát is, és Európában is működik, és szinte teljes egészében működik Ázsiában, Kínában, Japánban és így tovább. És az ok, amiért ez nagyon jól illeszkedik az általunk kidolgozott koncepcionális keretbe, az az, hogy mindez a társadalmi hálózatokból és a társadalmi interakciókból ered. Ez azt mutatja, hogy az emberek alapvetően mennyire hasonlóak az egész világon. Természetesen vannak kulturális különbségek, földrajzi különbségek, van történelem, van egyéniség, de valójában azt tanultuk ebből, hogy bár ezek fontos szerepet játszanak, az alapot mégis ez a szerves dinamika adja, amely az emberi interakciókban rejlik a társadalmi hálózatok dinamikáján keresztül.

Arra a kérdésre is kitért, hogy a városok a végtelenségig növekedhetnek-e.

Ez egy nagyon fontos kérdés. A világ legnagyobb városa Tokió, ahol 35 millió ember él. Tudnak a városok tovább növekedni? Mielőtt erre válaszolnék, azt mondanám, hogy ez a munka a biológia hasonló kérdéseiből nőtt ki. Arisztotelésztől és a görögöktől kezdve az emberek a városokat az organizmusokhoz hasonlították. Legalábbis átvitt értelemben van biológiai analógja a városoknak. És a biológiában erre a kérdésre bizonyos mértékig választ kaptunk. Vagyis: megkérdezhetjük, hogy létezik-e olyan emlős, amely nagyobb lehet a kék bálnánál, amely a legnagyobb emlős, amely valaha is létezett ezen a bolygón? És a válasz az, hogy nehéz sokkal nagyobbnak lenni egy bálnánál, különböző okok miatt, amelyeknek köze van a mögöttes hálózati dinamikához, amely az energiát és az információt elosztja egy ekkora szervezetben. Térjünk vissza a városokhoz: a városokról szóló elméletet az az elképzelés uralja, hogy a városok hálózati rendszerek. Vagyis van egy infrastrukturális hálózatuk, az utak, elektromos vezetékek és így tovább, de vannak társadalmi hálózataik is. És a város e két hálózat integrációja. Mi történik tehát, ha egyre növeljük a város méretét? Nos, kiderült, hogy a biológiával ellentétben, ahol tudjuk, hogy van egy határ,

a városok méretének nincs határa, legalábbis elméletileg.

És a gyakorlatban?