A skandináv krimik hangulata, csodálatos ír táj és némi kötelező woke – kisvárosi rejtélyek a Netflixen

Német Dániel írása

A Guardian oknyomozó újságírónője komoly ügybe keveredik, majd miután az egyik informátora felakasztja magát, a főnöke kényszerszabadságra küldi, és ráveszi, hogy segítsen egy viszonylag sikeres amerikai bűnügyi podcast készítőjének és annak kolléganőjének felderíteni egy réges-régi rejtélyes esetet az írországi Bodkin városában. Az Isten háta mögötti településen huszonegy évvel korábban, egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul eltűnt három ember, és sosem sikerült feltárni, mi is történt pontosan. Hősnőnknek persze eleinte igencsak derogál a feladat; jóval komolyabb veszi a munkáját annál, mint hogy ilyen bulvártémákkal foglalkozzon. Ám nem sokkal a megérkezésük után rájön, hogy a sztori jóval túlmutat önmagában.

A Netflix sorozata ígéretesebben aligha indulhatna: hangulatában A sziget szellemeit idéző ír táj egyszerre rideg és gyönyörű, a lakosok furábbnál furábbak, a bumfordi, magánéleti drámákkal terhelt podcaster folyamatosan idióta helyzetekbe keveredik.

Az első részek alapján az lehet a benyomásunk, hogy egy dramedyt nézünk, amelyben a rejtély mellett az olykor éjfekete humoré a főszerep, és az időnként meghökkentő, de a maga kiforgatott módján abszurd szituációk sorozatán lesz a fókusz.

Idővel viszont a poénok sajnos szinte teljesen kivesznek, a nyomozás kerül előtérbe. Ami azonban jóindulattal is csak közepesen izgalmas, és anélkül, hogy ellőnénk egyetlen csavart, a finálé is csak vállrándítást vált ki. Az írók inkább a karakterábrázolásban jeleskedtek: az ügy felgöngyölítésén tevékenykedő hármas telitalálat, a színészi alakításuk is tisztességes, a Bodkin legnagyobb erénye azonban az, hogy ritkán látni hasonló sorozatot, amelyben ilyen mértékben váltogatnák egymást az érdekesebbnél érdekesebb mellékszereplők.

És mivel Netflix-produkcióról van szó – ráadásul a producerek között az Obama házaspár is helyet foglalt –, nem meglepő, hogy az alkotásból nem maradnak ki mindazok az elemek, amik miatt bírálni szokták a streamingszolgáltatót.

A Kötelező és teljesen funkciótlan LMBTQ-szál pipa, ahogy a kereszténységbe való belerúgás is: közhelyes módon kiderül, hogy a filmbéli apácáknak bizony vaj van a fején.

Így a Bodkin meglehetősen felemás képet nyújt. Azoknak, akik Jo Nesbø regényeivel kelnek és fekszenek, és úgy általában odavannak az skandináv krimikért, szódával valószínűleg kellemesen lecsúszik majd. A műfaj kevésbé elhivatott kedvelőinek viszont biztosan nem ez a széria fogja jelenteni a kapudrogot.