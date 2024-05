Mi történik? Tömegével szabadulna a közönség az Azahriah-koncertek jegyeitől

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

Egymást követő három napon, pénteken, szombaton és vasárnap is koncertet ad Azahriah a Puskás Arénában. Mikor elkezdték árusítani a jegyeket, megdöbbentő kereslet mutatkozott, pillanatok alatt lett teltházas a három buli. Most viszont nagyon úgy néz ki, hogy sokan szabadulnának a már megváltott jegyeiktől – számol be róla a Világgazdaság.

Azahriah eredetileg csak egy koncertet tervezett május 25-ére, de a nagy érdeklődés miatt a szervezők további két eseményt is beiktattak: egyet május 24-ére és egyet május 26-ára. Sokáig úgy tűnt, hogy mindhárom rendezvény teltházas lesz.

Mostanra azonban felmerült a kérdés:

Azahriah fél év elteltével is olyan népszerű-e, mint amikor a koncerteket meghirdették? A közönség ugyanis tömegesen kezdte el árulni a már megvásárolt jegyeket.

Ahogy a VG írja, a tavaly októberben kifejezetten erre az alkalomra létrehozott, mostanra hatezer fősre növekedett Facebook-csoportban egy hét alatt közel 600 bejegyzésben kínálták eladásra a jegyeiket az eredeti tulajdonosok. Sokan arra hivatkoznak, hogy az időpont mégsem megfelelő számukra, ezért áron alul próbálják eladni a belépőiket.

A pénteki koncertre még legalább 60 szektorban vannak szabad helyek, bár 27 szektor már betelt. A másik két koncertnapra is bőségesen kaphatók még jegyek, így nem biztos, hogy mindhárom nap teltházas lesz.

Néhány vélemény szerint a mostani nagyszámú felszabadult jegy arra utalhat, hogy sokan előre bevásároltak belőlük, hogy később haszonnal adják tovább.