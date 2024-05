A sors az, ahova az ember születik

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

Tényleg angyal vagy?

Igen. Mondhatni, ez a hivatásom. Annak születtem. Vagyis nem is születtem ide teljesen. Itt is vagyok és máshol is: összeköttetésben maradtam valamivel, amit nem lehet, de nem is kell megfogalmazni.

Mit jelent angyalnak lenni a földön?

Semmiképpen nem azt, hogy angyalian jó vagyok. Azt sem, hogy mennyei lény. Egyszerűen egy leszületett ember vagyok, akiben – és talán ez a válasz is – nagyon erős a szeretetvágy. Mert tudom, mindig is tudtam, hogy mi mindannyian a földön ugyanaz vagyunk. Egy helyről jöttünk, és egyfelé tartunk; te vagy én, és én vagyok te, a lényeget tekintve nincs különbség. Mint ahogyan a második parancsolatban áll: Szeresd felebarátodat, mint magadat! Sokan azt gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy ugyanannyira szeresd őt, mint magadat. Pedig nem, ez egy félrefordítás eredménye. Inkább úgy lehetne megragadni a lényegét, hogy szeresd felebarátodat, mert az te magad vagy. Azaz legelőször is saját magad szeresd, mert „nem vagy te kevesebb a teremtő atyádnál”. Ez nem narcizmus, ahogyan ma divat mindenre ezt a szót használni, hanem szükségszerűség.