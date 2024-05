A pokol az a hely, ahol nincs Isten – Kötter Tamás a Mandinernek

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

Veszedelmes regény, írja a fülszöveg. Mitől az?

Úgy gondolom, hogy az irodalom, illetve a művelői, legalábbis ha megvan bennük a minimális bátorság, akkor jóval előbbre tudnak tekinteni, mint a négy évre választott politikusok. Utóbbiaknak általában antennáik vannak, nem iránytűjük, és csak nagyon kevés köztük a valódi államférfi, aki akár tizenöt-húsz évre is képes előre nézni. Egy regény vagy általában az irodalom maga tehát azért lehet veszedelmes, mert az írók általában messzebbre látnak a jelennél, így a műveiken keresztül ki mernek mondani olyan dolgokat is, amelyekről a hétköznapokban nem illik beszélni, mert vagy szembemennek a közízlés jó részével, vagy totális tabutémának számítanak. Ezt teszem én is évek óta, és ezt tettem az új könyvemben is.

Ami egy szatirikus disztópia. Ebben mivel megy szembe?

A világot leuraló új ideológiákat, hangsúlyosan a zöldterrorizmust és a woke-ot vettem górcső alá, és ha úgy tetszik, kritizáltam meg ebben a formában. Azt, hogy semmi nem változik: kommunizmus és globalizmus egy tőről fakad. Hogy egy szemléletes példát mondjak, régen a vas és acél országa akartunk lenni, ma pedig nemcsak mi, de mindenki a fa és bokor országa akar lenni.