Rákay Philip: Én minden magyar filmnek hasonló bukást kívánok!

Nyitóképen Rákay Philip (balra), a Most vagy soha! kreatív producere és az osztrák főhadparancsnokot alakító Lukács Sándor a forgatás szünetében. Fotó: Fórum Hungary

Brutálisan zuhant a Most vagy soha! nézettsége címmel írt cikket a 24.hu. A filmet a nyitó hétvégén több mint 75 ezer ember látta a hazai mozikban, ami 162 milliós jegyeladási bevételt eredményezett, majd

a bemutatás tizedik napján elérte a 100 ezer nézős álomhatárt.

Mindez a 24.hu szerint is a rendszerváltás óta az egyik legjobb debütálás és nem csak a magyar filmek között. Ehhez képest a második heti adatok alapján lelombozó statisztikákról írnak, mivel „csak” 21 ezer 755 ember váltott rá jegyet.

Rákay Philip szerint leginkább azok gyalázzák a filmet, akik nem is látták.

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

Rákay Philip, a Most vagy soha! kreatív producere a Mandiner érdeklődésére a következőt mondta a „lelombozó” statisztikáról: „A Most vagy soha! – a határon túli jegyeladásokkal együtt – a hétvégére eléri a 150 ezres nézőszámot, a bemutatás után mindössze két héttel. Én minden magyar filmnek hasonló bukást kívánok!” – fogalmazott Rákay, aki szerint a debütálás óta számtalan elmebeteg mondatot leírtak már az alkotásról. „Leginkább azok gyalázzák, akik nem is látták,

a balos megmondóemberek pedig képtelenek elviselni, hogy a Most vagy soha! a hazaszeretetről szól, mondhatni, régről be vannak oltva az ilyesmi ellen”

– folytatta Rákay.