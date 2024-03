Mitől lehet okos az otthonunk?

Nyitókép: Shutterstock

A tárcsázós telefont, orsós magnót, Raketa porszívót használó emberek nagy technikai vívmányként élték meg, hogy a kilencvenes évek félig digitális telefonjai faxot küldtek, telefonszámot jegyeztek meg, az első mobiltelefonokkal pedig nemcsak szöveges üzenetet lehetett elküldeni egy másik készülékre, hanem a Snake is futott rajtuk, amely az első igazán jelentős eredményeket elérő videójáték volt a mobilpiacon. Most pedig? A porszívó akár automatikusan elindul, ahogy rányomunk a telefonunkra telepített alkalmazásra, a termosztátot szintén távolról vezérelhetjük, a telefonunk képernyője pedig már tolja is vissza a fényerőt a sziporkázó napsütésben, ahogy kiérünk egy alagútból. Na várjunk csak! Akkor most már minden okos? Ha a házban van néhány mozgásérzékelős lámpa vagy energiamegtakarításra képes konnektor, akkor okosházban élünk? Nos, a helyzet azért nem ilyen egyszerű, mert egy komplett okosotthon ennél összetettebb; de nem annyira és nem olyan magas összegért, mint elsőre képzelnénk.