Patchwork – Progamajánló

Játékos és drámai – Heinczinger Mika új lemezéről

| Győrffy Ákos |

Fotó: Heinczinger Mika / Flobo Bt

Az 1997-ben alakult Misztrál együttest nyilván nem kell bemutatni azoknak, akik figyelnek a hazai folkszíntérre. Akiknek elkerülte a figyelmét, azoknak dióhéjban annyi elmondható, hogy alapvetően 20. századi költőink verseit zenésítik meg a magyar népzenéből és a „világzenéből” összegyúrt hangzások sajátos összeolvasztásával. A Misztrál egyik énekese és számos hangszeren játszó tagja Heinczinger Miklós, vagy inkább Mika, egyrészt mert mindenki így hívja, másrészt a szólólemezeit is e név alatt jelenteti meg. E sorok írója bevallja, hogy Mikát gyerekkora óta ismeri (földije), és emiatt nyilván kissé elfogult is vele kapcsolatban. De ha nem lenne elfogult, akkor is meg kellene állapítania, hogy nagyszerű zenész, aki érzékenyen és ihletetten nyúl a versfeldolgozásokhoz. Ez igen érzékeny műfaj, viszonylag sokan művelik, de csak kevesen képesek arra, hogy átlépjenek a sematikus kereteken. Belehelyezkedni zeneileg egy vers világába egyáltalán nem könnyű. Ahhoz, hogy működni tudjon, kell valami titokzatos többlet, ami Mikában minden jel szerint megvan. A napokban kijött ÉgÁllomás című szólólemeze a harmadik a sorban, a Gyöngy 2012-ben, az ÉgIgézők 2017-ben jelent meg. Adódna a kérdés, hogy Mika szólólemezei mennyiben különböznek az anyaegyüttes zenéjétől. Azt kell mondanom, hogy a Misztrálhoz képes Mika szólóvilága egyrészt könnyedebb, játékosabb, másrészt viszont néhol mélyebb és drámaibb is. Olykor szinte a popba hajlik, ilyen az Altató című Szép Ernő-vers feldolgozása, olykor a Fonográf hangzására emlékeztet, mint a Kikötőkben, de akad itt egy szál zongorával előadott darab is, a Hontalanság hitvallása. Ami ezt a sokféleséget egységesíti, az Mika karizmatikus jelenléte és hitelessége. Feltűnnek neves közreműködők, Dresch Mihály, Ferenczi György és Vedres Csaba; a lemez szépen szól, a dalok jók, mi kellhet még? Ismét egy olyan magyar lemez, ami melegen ajánlható.

(Heinczinger Mika: ÉgÁllomás. Flobo, 2024)