Majka Ózd díszpolgára lett

Szülővárosa, Ózd díszpolgára lett Majka, vagyis Majoros Péter rapper, műsorvezető, dalszövegíró.

A történtekről maga számolt be a közösségi oldalán, egy, a város polgármesterével, Janiczak Dáviddal készül közös fotó mellett.

Mint fogalmazott:

Hát ez a nap is eljött, díszpolgár lettem Ózdon. Köszönöm a városnak, hogy felnevelt, kitanított, és a végén 21 év elteltével sem feledkezett meg rólam. Hálás vagyok! Sorsod Borsod! Ózd mindörökké.”

Ózd polgármestere pedig a következőképpen fogalmazott közösségi oldalán: „Karrierje, sikerei és közéleti szereplései során Ózd város jó hírét is tovább vitte országunkban. Sokat küzdünk a sztereotípiák ellen, és Majkán keresztül az ország bármely pontján azt látják az emberek, hogy Ózdon is vannak tehetségek. Jótékonysági akcióit bár nem szokta nagydobra verni, például az egészségügy és a sport területén, Ózdon is többször segített már. (...)

Amit az életében Majoros Péter elért, azért egyértelműen jár a kiemelt elismerés. Mi, az ózdi önkormányzat így tudjuk a megbecsülésünket kifejezni, a karrierje során eddig elért eredményeket elismerni.”

Nyitókép: Facebook