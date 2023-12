A Zeneakadémián tűnt fel Cate Blanchett, aki korábban kiállt az SZFE mellett, és odavan a Saul fiáért

Emlékezetes az is, hogy a színésznő odáig volt a Nemes-Jeles László rendezésében készült Saul fiáért is. Két éve az amerikai ABC tévécsatorna Popcorn filmes műsorában beszélt a Carol című romantikus drámáról. A riporter megjegyezte: szokatlan egy hollywoodi sztártól, hogy a sok munkája dacára mások filmjeit is lelkesen megnézi. Blanchett ezt elismerte, és ekkor hozta szóba a Saul fiát.

Elképesztő, elképesztő... de tényleg”

– mondta Blanchett a magyar filmről.