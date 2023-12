A Balaton legszebb arcai: kötet született a két háború közötti balatoni építészet csúcsműveiről

Hazánk története az elmúlt két évszázadban a megkezdődő, majd el-elakadó polgárosodás története is egyben. E hullámhegyek- és völgyek mentén is el lehetne regélni Magyarország előző kétszáz évének históriáját. A polgárosodás korszakainak egyik legmaradandóbb emlékei az épületek – és építészeti stílusok. Ahogy a hanyatlás időszakaié is. A gyengébb minőséget produkáló utókor épületei között viszont így

kiemelkednek azok az épületek és születésük korszakai, amik minőséget tudtak produkálni.

Ilyen a két háború közötti polgárosodás korszaka is, az első modernizmusé, aminek építészeti értékeit csak mostanában fedezi föl a szélesebb közönség.

Köszönhető ez olyan szerzőknek – szinte építészeti aktivistáknak -, akik szívükön viselik e korszak alkotásait, és minőségi kötetekben tudják bemutatni azt az érdeklődő olvasóknak. Ilyen szerző Bolla Zoltán is, aki ezúttal a Balaton partjának két háború közötti értékes, bemutatásra méltó épületeit mutatja be Balatoni modernizmus / art deco című képes kötetében.

Mint ismeretes, a Balaton mint idegenforgalmi célpont alig százötven évre tekint vissza. Első fecskeként Balatonfüred, majd a déli parti Siófok, s végül hosszában mind az északi, mind a déli part a nyaralni vágyó magyarok és külföldiek Mekkája lett – de azért legfőképpen a magyaroké. Míg az első évtizedekben a felső tízezer szűk körű elitizmusa volt a jellemző, exkluzív villanegyedekkel a Monarchia korában, addig a két háború közötti időszakra már a kispolgárság felé is kinyílt a Balaton. Pénztárcától és ízléstől függően pedig épülni kezdtek a kisebb léptékű nyaralók is.

Ezek között számos érdekes, figyelemre méltó, építészetileg értékes alkotás született

– amikre manapság, amikor egyre több háború előtti nyaralóépületet bontanak le, hogy a 2020-as évek ízlésének megfelelő villák kerüljenek a helyükre, különösen érdemes vigyázó tekintetünket vetni.

Bolla Zoltán balatoni építészeti képeskönyve igazi seregszemléje az értékadó, mértéktartó nyaralóknak. Közel 400 oldalon 700 fotográfia mutatja be 32 település 350 épületét, a Balaton mellett még a Velencei-tóra is kitekintve.

A kötetben alapos, tartalmas tanulmány vezeti be az olvasót a balatoni fürdőkultúra kialakulásnak hős- és aranykorába. A társadalmi változások és az ezáltal is befolyásolt építészeti ízlésváltozások mind lekövethetőek a Balaton elmúlt százötven évének történetében, és a tó környékének mai összképében is. Már a kezdő tanulmány mellett is képek sora hozza hangulatba az olvasót, később pedig

a bőség kellemes zavarával küszködve nézegethetjük végig a legkülönfélébb szép balatoni épületeket.

Megvalósult és papíron maradt tervek, máig szépen megőrzött vagy a felismerhetetlenségig átalakított nyaralók, építészeti mintapéldányok és zsákutcás ötletek egyaránt szembejönnek a fotókon, illusztrációkon.

A kötet egyik legnagyobb erénye a fotók és illusztrációk gazdag válogatásán túl éppen az, hogy a ma már teljesen körbeépült tó, mondjuk úgy, eklektikus településképeiből kiválogatja és bemutatja a legkülönlegesebb épületeket. A ma is tovább formálódó, itt-ott jó példákat, ám sok helyen kifejezetten rossz megoldásokat bemutató balatoni építészeti dömpingből kiszűri azokat, amelyek a tópart legkülönbözőbb pontjain méltóak a figyelemre, no és a megőrzésre. A közismert nyaralóhelyektől, mint Siófok és Balatonföldvár mellett olyan kevesek által ismert, a helyiek által féltve őrzött kis telepeket is bemutat, mint például az északi parti Pálköve.

A minőségi balatoni modernizmus és art deco építészet organikusan fejlődhetett volna tovább a század közepén

– ha nem jön a pusztító 2. világháború, a nyilasok és a kommunisták diktatúrája, amelyek aztán sorban, szisztematikusan felszámolták az ország elitjét, polgárságát, minőséget adó és elváró rétegeit. A két világháború közötti korszak legjobb épületei így elárvulva léteztek tovább a szocializmus, majd a rendszerváltást követő vadkapitalizmus évtizedeiben. Sokukat felismerhetetlenségig megváltoztatták, mások viszont időközben visszakapták régi fényüket.

Bolla Zoltán kötete nagy alapossággal, gazdagon illusztrálva vezeti végig az olvasót a balatoni építészet minőségi korszakán. A nyitott szemű olvasó formálhatja ízlését, s csak remélni lehet, hogy a kötet eljut azok kezébe is, akik ma kisebb vagy nagyobb megrendelőként építkezéseket finanszíroznak a tónál, vagy épp döntéshozóként a kezükben tartják egy-egy település képének alakulását. Mert van mit megőrizni és van hová tovább fejlődni a Balatonnál.

Bolla Zoltán

Balatoni modernizmus / art deco

Építészet a két világháború között

Kiadó: Ariton Kft.