„Minket vádolnak, holott ők csinálnak ebből politikát” – Csák János kitálalt a Zeneakadémia ügyéről

Az ember nem tudja leplezni a csalódottságát: gondolta volna, hogy ilyen mély ellentétek, indulatok feszülnek a hazai zenei élet köreiben, ami megbénítja patinás intézményünk megújítását? Volt, aki a fent leírt támadásoktól tartva, bár eredetileg tervezte, végül el sem indult a versenyben.

Óriási lehetőség van az akadémiában, az a célunk, hogy az intézmény a világ élvonalába tartozzon, a hallgatók pedig versenyképesebb képzésben és értékesebb oktatásban részesülhessenek. Mindez azonban komoly munkát és fejlesztést igényel, és mindenekelőtt erős vezetőt. Ezt be kell látnia azoknak is, akik olyan méltatlan helyzetbe hozták a rektorjelöltet, hogy visszalépett. A történtek az én értelmezésem szerint arról szólnak, hogy ez az intézmény és a vezetése nem érett még a megújulásra. Egyfelől itt van tizenegynehány Kossuth-díjasunk, aki odaáll a megkérdőjelezhetetlen művészi és vezetői színvonalat képviselő kolléga, Keller András mellé, másfelől ott a szenátus, és ők ítélik meg a magyar komolyzenei élet krémjét. Döbbenetes. Ahogy az is, hogy a Zeneakadémia nem tudott kiizzadni egyetlen hasonló színvonalú jelöltet sem. A tagadásban élnek,

kicsinyes személyes érdekeknek rendelik alá az egyetem jövőjét.

Hozzáteszem, a kiírás angolul is megjelent, úgyhogy hozhattak volna nemzetközi pályázót a világ bármely pontjáról, de nem éltek vele. Aki elolvassa Keller András pályázatát, láthatja, micsoda potenciál lenne a valóban Liszt, Bartók és Kodály szellemében irányított Zeneakadémiának!

Érez személyes felelősséget, hogy nem sikerült eredményre jutni?

Rendkívül csalódott vagyok, de nem adtam fel azt a tervet, hogy ebből az egyetemből olyan intézményt csináljunk, amely ott van a világ felső 10-15 százalékában. Vagyis a világ 120 zeneművészeti intézményét rangsoroló QS-listán az első 13-20-ban, szemben a jelenlegi 51. hellyel. Óriási lehetőség van az akadémiában, de nem ezzel a hozzáállással, amit itt most láttunk.

Hadd tegyem hozzá, tavasz óta kétszer is tárgyaltam a rektorasszonnyal az egyetem jövőképéről. Egyébként

a rektorasszony maga vetette fel, hogy Keller András jó rektor lenne, sőt ő kérte föl, hogy induljon.

És ott van a modellváltás kérdése, amivel többen riogatnak, márpedig erről szó sem volt a megbeszéléseinken. Az intézményvezetés felelősséggel jár, eminensen azzal is, hogy a mindenkori vezető tisztességesen tájékoztassa a munkatársakat és a közvéleményt.

Fotó: KIM/Cser Dániel

A dolognak valahogy megint az az optikája, hogy a politika beleütközik egy kulturális terület belső viszonyaiba. Így látja?

A szenátus és hangadói úgy állítják be, mintha politikai ügyről volna szó. Aki azonban elolvassa a pályázati kiírást, semmilyen politikára utaló dolgot nem találhat benne. Szándékot tételeznek, és azt támadják, amiről szó sincs.

Ez a legaljasabb érvelési forma. Azzal támadnak, amit ők csinálnak: nekünk róják fel, holott ők politizálnak.

Hogyan tovább? Október 31-én leköszön a jelenlegi rektor, mi lesz a következő lépés?

A törvény úgy rendelkezik, hogy amikor lejár a rektor mandátuma, és amennyiben a pályázat eredménytelen, az erre jogosult rektorhelyettes veszi át a felsőoktatási intézmény vezetését.

Meddig?

A következő pályázat kiírásáig. Meglátjuk. Először is lesz egy átadás-átvételi folyamat, amelyet a kancellár vezényel majd le, azután leülök a rektorhelyettessel, és meghallgatom, mik a tervei. Én pedig elmondom a fenntartói elvárásaimat, azt, hogy hova kell eljutnia az intézménynek. Ha meg tudunk egyezni, arról is megállapodunk, hogy milyen módon tudja ezt a kormány segíteni.

A minisztérium nem enged abból, amit a kiírásban is világosan megfogalmaztunk, hogy az egyetem menjen előre, és növekedjen a nemzetközi reputációja, vonzereje. Úgy tűnik, ezt a stratégiát nem fogadták el. Meglátjuk, milyen elképzeléssel áll elő a követelmények ismeretében a Zeneakadémia. Minden egyetemmel, legyen az modellváltott, állami vagy egyházi, folyamatos tárgyalásban vagyunk, és a követelményekhez igazítjuk a finanszírozást.

Egyetlen egyetem van, ahol ez nem működik, a Zeneakadémia, amely szerint minden rendben van.

És akkor még nem is beszéltem arról, hogy a Zeneakadémiának integráló szerepet kellene betöltenie. Ma sok helyen képzünk művészeket, holott zenetanárokat kellene képezni, és annak az élére pedig a Zeneakadémiának kell állnia. Mindenki panaszkodik, hogy nincs elég zenetanár az országban, aki felfedezné az új tehetségeket. De indított a Zeneakadémia ilyen programot?