Kicsoda a Dallas Bobby-ja, és mit csinál pontosan Magyarországon? Mutatjuk!

A legendás Dallas egyik főszereplőjét, a Bobby Ewingot alakító Patrick Duffyt is felkérték egy új magyar vígjátékhoz, így jelenleg hazánkban tartózkodik. Szeptemberben Budapest mellett, illetve Vácon elkezdték forgatni Vékes Csaba gombfociőrültekről szóló vígjátékát, a Lepattanót, Scherer Péter főszereplésével.

A filmben Duffy egy kivándorolt magyart játszik, aki a tengerentúlon csinálta meg a karrierjét, ám most úgy dönt, besegít gyerekkora fociklubjának egy 100 millió forintos támogatással.

Csakhogy egy kisebb félreértés miatt a hasonló nevű gombfoci klubnak utalja el a pénzt.

„Alapvetően amikor a telefon csörög, és felkérnek feladatokra, általában New Yorkba vagy Kanadába hívnak forgatni. Amikor a képviselőimhez megérkezett ez a telefon, hogy eljönnék-e Magyarországra, felkaptam a fejem. Érdekelt, de közöltem, hogy szeretném látni előbb a forgatókönyvet” – mondta korábban a Blikknek Patrick Duffy. A lap kérdésére azt is elmondta, sosem tapasztalta, mennyire szerették a nézők a Dallast Magyarországon,

csak most szembesült vele, mit jelentett a sorozat egy posztszocialista országban.

Amit a Dallas mutatott, a lehetőségeket, az álmokat, hogy kinyitotta az emberek szemét egy országra, sokkal magasabbra értékelte a sorozatot ezekben az országokban, egy teljesen másfajta erőt adott.

„Ám ezzel nem voltam én sem tisztában egészen addig, amíg nem jöttem ide” – fogalmazott.

A Terror Házát is meglátogatta

Mint arról beszámoltunk a Mandineren is, a világhírű színész és párja, Linda Purl színésznő magyarországi tartózkodása során meglátogatta a Terror Háza Múzeumot is, ami nagy benyomást tett rájuk.

A színészházaspár távozásakor a Terror Háza vendégkönyvébe is írt néhány sort.

„A very important, moving experience… the world should learn” – fogalmaztak, ami annyit tesz magyarul: „ez egy nagyon fontos, megindító élmény... amiből a világnak tanulnia kellene”.

Ahogy arról is beszámoltunk, a közgyűjtemény meglátogatása után Duffy az őt szinkronizáló Csankó Zoltánnal is találkozott.

Szóval, te vagy a hangom?”

– fogadta viccelődve a színész Csankó Zoltánt, aki több mint harminc éve szólaltatja meg magyarul amerikai kollégáját – számolt be a Blikk a találkozóról. A lap elárulta: Duffy kért egy fotót és egy felvételt arról, ahogy Csankó őt szinkronizálja, a magyar szinkronszínész pedig egy kedves meglepetéssel is készült Duffy számára, mégpedig az TVR Hét egy olyan különszámával, amelynek címlapján Patrick Duffy és a Pamelát alakító Victoria Principal, valamint a két magyar hang, Csankó Zoltán és Simorjay Emese szerepeltek.