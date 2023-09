A Dallas Bobby-ja meglátogatta a Terror Háza Múzeumot – óriási hatást tett rá

A világhírű amerikai színész, Patrick Duffy – aki Bobby Ewingot alakította a Dallas című sorozatban– és párja, Linda Purl színésznő meglátogatta a Terror Háza Múzeumot, ami nagy benyomást tett rájuk – derült ki a közgyűjtemény közösségi oldaláról.

A színészházaspár távozásakor a vendégkönyvükbe is írt néhány sort.

„A very important, moving experience… the world should learn.”, ami magyarul annyit tesz,

„ez egy nagyon fontos, megindító élmény.. amiből a világnak tanulnia kellene”

– fogalták össze röviden, hogy milyen hatást gyakorolt rájuk mindaz, amit a múzeumban láttak.

A vonatkozó bejegyzést alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Terror Háza Múzum Facebook-oldala