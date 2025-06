Schmidt Mária Magyar Péterről: „Az egész jelenség virtuális, nem lehet tudni, hogy ez a támogatottság mennyit ér a valóságban”

„Magyar Péter egy valóságshow-t rendez”

Végül belpolitikai témákat is érintettek. Schmidt arra a Magyar Nemzet munkatársának azon felvetésére, hogy a széttöredezett baloldal helyett most egy egységes, Brüsszel által is támogatott ellenzék formálódik, azt mondta, hogy már 2022-ben is ez volt. Majd arra a kijelentésre, hogy a kormányoldal helyzete mintha nehezebbnek tűnne, miközben a térfélen lényegében egyetlen párt, a Tisza maradt, úgy reagált, hogy „sehol sem jó minden. Egy nagyon-nagyon jó országot építettünk az elmúlt 15 év alatt. Természetesen

nem a kormány építette, hanem az emberek építették maguknak”.

„Nem kell a saját munkánkat lebecsülni, ebben mindenkinek benne van az elmúlt másfél évtizedes teljesítménye, fáradozása és a tehetsége. Büszkének kell lenni arra, amit létrehoztunk” – húzta alá.

Majd arra a feltevésre, hogy a Tisza támogatottsága tíz hónappal a választás előtt akkora, mint a Fideszé, Schmidt Mária azt mondta, hogy „Magyar Péter egy valóságshow-t rendez”, minden áldott napra csinál valamit, ami a virtuális térben jelenik meg.

Az egész jelenség virtuális, Magyarról nem tudunk semmit, nem tudjuk, miről mi az elképzelése, mit akar, milyen pénzből, kinek a megbízásából ténykedik”.

„Soha semmilyen konkrétumról nem beszél. Csak arról, hogy ez is rossz, ez is késik, túl meleg van, túl hideg van. Erre egy óvodás is képes. Azt pedig nem lehet tudni, hogy egy virtuális támogatottság mennyit ér a valóságban” – sorolta a főigazgató.

Schmidt Mária a beszélgetés végén arról is elmondta a véleményét, hogy hogy folyamatosan fényképek és információk kerülnek nyilvánosságra kormánypártinak tartott személyek luxuséletviteléről. Ugyanakkor róla, akiről tudott, hogy nagy vagyon felett rendelkezik, mégsem a milliárdok jutnak az emberek eszébe. A történész erre azt felelte, „ne haragudjon, nem vagyunk egyformák. Biztos, hogy nem adnék ki vagyonokat táskákért”. Azzal pedig egyetértett, hogy mindenkinek sokkal szerényebben kellene élni, hiszen van mire.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

***