Rend a Káoszban – megjelent Schmidt Mária legújabb esszékötete

Európa egykori nagyhatalmai eközben erőtlenek – ezt a válságaikon keresztül mutatja be a történészprofesszor. A Brit Birodalomnak, az újkori világtörténelem legnagyobb kavarógépének, nemcsak helyébe lépett az Amerikai Birodalom, hanem a brexit óta a maradék tekintélyüket is elvesztett angolok az egykori gyarmatuk európai intézőjeként fontoskodnak. Franciaország „eltűnt, mint az aranyóra”, állandóan sztrájkok bénítják, nem tud úrrá lenni a társadalmi békétlenségen, áthidalhatatlan szakadás látszik a bevándorlás érdekeltjei és ellenérdekeltjei között, elfajul az ellenségeskedés, politikai csődbe került az ország, és a gazdasági is közeleg. Németország mint az 1871-es (és 1990-es) egységesülése óta Európa legpotensebb országa, különösen sokat veszít. Ugyanakkora elánnal mennek bele most ebbe a küldetésbe, a Putyin-rezsim elleni, átvitt értelemben vett harcba, mint korábban a világháborúikba, és nem tudják abbahagyni az Oroszország elleni háborúzást, akárhányszor verik vissza onnan őket.

Ebben a zavaros világrendetlenségben a saját keresztény és keleti gyökereink egyszerre segítenek minket eligazodni és lavírozni a nagyhatalmi mozgások közepette

– állítja a szerző. Szabadságvágyunk, valamint a bennünk szintén meglevő keleties bölcsesség és türelem eredményezi, hogy megtaláljuk, miből és mikor nem szabad engedni, ugyanakkor nem ugrálunk feleslegesen. Mint Schmidt Mária írja, Magyarország még őrzi az emlékeit arról, hogy milyen egy diktatúra, milyen a kommunizmus. Amikor a mindennapokba beleszólnak, amikor a keresztény értékeinket támadják, bekapcsolhatnak a régi reflexeink: ezt már ismerjük.