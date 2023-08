Nem szűnik meg az Átrium, csak a színházat az elmúlt hat évben használó csapat távozik

Mégsem szűnik meg az Átrium

A hírt szinte kivétel nélkül mindenki úgy értelmezte, hogy bezár az Átrium, pedig ez nem így van.

Csupán az épületet az elmúlt hat évben használó, azt színházat előadásokkal megtöltő csapat, a Kultúrbrigád / Thea Art non-profit Kft. távozik.

Csiby Éva, az Átrium egyik tulajdonosa közösségi oldalán úgy fogalmaz: a Kultúrbrigád / Thea Art csapata elfáradt a küzdelemben és búcsúévadot volt kénytelen meghirdetni, de mindezzel együtt is elképesztően sikeres, ám küzdelmes hat év áll mögöttük.

Az Átrium azonban nem szűnik meg, és mindent megteszünk, hogy meghatározó kulturális térként fennmaradjon.

Reményeink szerint egy év elég lesz arra, hogy kitaláljuk, hogyan lehet az Átrium egy új felállásban egyszerre sikeres, működőképes és színvonalas, ahogy az utolsó 12 évben is volt” – írja posztjában Csiby Éva a maga és az Átrium Vagyonkezelő Kft. másik két tulajdonosa – Gauder Milán és Lakatos Péter – nevében.

A tulajdonos hozzáteszi: remélik, hogy a az eddigi kizárólagos üzemeltető, a Thea/Kultúrbrigád legsikeresebb és új produkciói továbbra is láthatóak lesznek, más társulatok is alkalmanként, illetve rendszeresen otthonra lelnek itt, (mint például a most is jelenlévő Dumaszinház).

Azt gondoljuk, hogy ameddig a közönség a progresszív, szókimondó, független színházra jegyet vált, addig az Átrium működni fog.

Ne feledkezzünk meg a könyvbemutatókról, a közösségi rendezvényekről, az ad6kap6 Mikulás-ünnepségeiről és számtalan egyéb sikeres programról sem: ez mind az Átrium” – jegyzi meg.