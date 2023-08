Kesselyák Gergely zenés színházrendező osztályt indít az SZFE-n

Kesselyák Gergely 1971-ben született Budapesten, és 1995-ben Lukács Ervin növendékeként szerzett karmesteri diplomát a Zeneakadémián. Tanulmányai közben kétszer is részt vett Jurij Szimonov mesterkurzusán, és több nemzetközi versenyen ért el rangos helyezést. 1993 óta rendszeresen vezényli Magyarország vezető szimfonikus zenekarait. 1995 és 1997 között a Magyar Rádió Ifjúsági Zenekarának vezetője volt, 1997-től alapító zeneigazgatója a Miskolci Nemzeti Színház operatagozatának, 2001-től pedig a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválnak, 1994-től a Magyar Állami Operaház vendégkarmestere, majd 2001-től karmestere. 2004-től a BudaFest Nyári Nemzetközi Opera- és Balettfesztiválnak, 2005-től pedig a Szegedi Szabadtéri Játékoknak is művészeti igazgatója. 1993 óta nyolc zenés színházban hatvan produkciót vezényelt, és számos országban vendégszerepelt. 1999 óta rendezéssel is foglalkozik.