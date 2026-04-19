Miért könnyebbültek meg Bukarestben a Tisza győzelme után?

A vasárnapi választási eredmények minden kétséget kizáróan bizonyították a magyar demokrácia működőképességét: a tizenhat éve regnáló kormányt nem forradalom, hanem a szavazóurnák ereje váltotta le, ráadásul ugyanazzal a kétharmados aránnyal, amellyel korábban a Fidesz-KDNP győzött – kezdte gondolatmenetét egy hosszú publicsisztikában Balogh Levente, az erdélyi Krónika lapszerkesztője. Szerinte, ez az egyértelmű felhatalmazás azt jelzi, hogy a társadalom többsége tizenhat év után más típusú kormányzást igényel.

Az okok azonban mélyebbre nyúlnak:

a választók egy jelentős része elfáradt a bő egy évtizede tartó állandó konfliktuskeresésben. Míg a kormányzat sikeresen építette fel Magyarország geopolitikai súlyát – elérve, hogy Washingtonban vagy Pekingben is jegyezzék a miniszterelnök nevét, a hazai kommunikáció fókusza eltolódott a belső, hétköznapi problémákról a külső ellenségképek (Brüsszel, Soros, Ukrajna) irányába. Sokan úgy érezték, hogy az ország nemzetközi presztízse nem tükröződik a saját életkörülményeikben, az infláció és az állami rendszerek hibái pedig felerősítették a „legyen valami más” vágyát.