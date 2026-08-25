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paul mccarthy bürokrácia magyarország

Paul McCarthy: Nem ezt választották a magyarok

2026. augusztus 25. 12:44

A szakértő egy posztot osztott meg a közösségi oldalán.

2026. augusztus 25. 12:44
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Paul McCarthy, a Heritage Foundation egyik elemzője az X-en reagált a magyarországi fejlemények. 

„A magyar választópolgárok új kormányt választottak – nem pedig a brüsszeli bürokrácia egyik kirendeltségét.

Magyar Péter nem adhatja meg magát az EU Bizottság követeléseinek, amelyek a magyar gyermekvédelmi törvények felszámolását vagy a biztonságos határok feladását követelik. Magyarország szuverenitása nem eladó” – írta McCarthy. 

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Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

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Összesen 26 komment

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Sorrend:
trd127
2026. augusztus 25. 13:30
Ma már mindenki Tiszás, csak van, aki még nem tud róla.
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0
1
survivor
2026. augusztus 25. 13:29
A németek rabszolgái lettünk.Az utolsó csatlós. Együtt bukunk velük, szokás szerint..
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3
1
survivor
2026. augusztus 25. 13:27
A libsi-bolsik egy év alatt felébrednek: "én nem ilyen a lovat akartam !" A prolik (usafiú, fake...) butábbak: nekik 2 év kell..
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1
0
google-2
2026. augusztus 25. 13:25
Már elkelt Magyarország szuverenitása. Ez már múlt idő.
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2
1
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