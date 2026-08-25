Paul McCarthy: Nem ezt választották a magyarok

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A szakértő egy posztot osztott meg a közösségi oldalán.
Paul McCarthy, a Heritage Foundation egyik elemzője az X-en reagált a magyarországi fejlemények.
„A magyar választópolgárok új kormányt választottak – nem pedig a brüsszeli bürokrácia egyik kirendeltségét.
Magyar Péter nem adhatja meg magát az EU Bizottság követeléseinek, amelyek a magyar gyermekvédelmi törvények felszámolását vagy a biztonságos határok feladását követelik. Magyarország szuverenitása nem eladó” – írta McCarthy.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP