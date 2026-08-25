Paul McCarthy: Nem ezt választották a magyarok

Elmarad a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása – rejtélyes szervezetek torpedózták meg

Több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. Szerintük a jelölési folyamat nem felelt meg sem a szakma, sem a társadalom által elvárt legitimációs és kiszámíthatósági követelményeknek.