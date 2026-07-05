Zelenszkij és Putyin is felhívta Trumpot az Egyesült Államok 250. évfordulóján

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Nagyon úgy tűnik, hogy a három vezető ünneplés mögé bújtatott egyeztetést tartott a közelgő NATO-csúcstalálkozóról.
Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök is telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések középpontjában az ukrajnai háború rendezése, valamint a jövő héten esedékes ankarai NATO-csúcstalálkozó állt.
A Reuters hírügynökség beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij szombat este hívta fel az amerikai elnököt, hogy gratuláljon az ünnep alkalmából, és megköszönje az Egyesült Államok eddigi támogatását. Az ukrán államfő „nagyon jónak” minősítette a beszélgetést, amelynek során hangsúlyozta, hogy
az amerikai elszántságnak kulcsfontosságú szerepe lesz a több mint négy éve tartó konfliktus lezárásában.
Zelenszkij elmondta, hogy Trumppal megegyeztek a tárgyalások folytatásáról a jövő heti törökországi NATO-csúcson. Az évforduló tiszteletére Kijev egyik legismertebb emlékművét, a Haza Anyácska szobrot az amerikai nemzeti színekkel világították meg.
Az MTI az orosz állami hírügynökségre és a Kreml tájékoztatására hivatkozva közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szintén szombat este folytatott telefonos egyeztetést Donald Trumppal. Jurij Usakov, a Kreml diplomáciai tanácsadója elmondta, hogy
a mintegy 1 óra 25 perces beszélgetés során a felek áttekintették az ukrajnai helyzet rendezésének lehetőségeit, különös tekintettel Trump közelgő részvételére a július 7-én és 8-án Ankarában megrendezendő NATO-csúcstalálkozón.
Emellett szót ejtettek az Iránt és a Közel-Keletet érintő nemzetközi fejleményekről is.
Az orosz elnöki tanácsadó beszámolója szerint Putyin részletes tájékoztatást adott Trumpnak az ukrajnai harctéri helyzetről, ahol állítása szerint az orosz erők magabiztosan haladnak előre. Moszkva bejelentése szerint az orosz csapatok elfoglalták a donyecki régióban található Kosztyantinyivka városát, amelyet az ukrán védelmi vonalak egyik bástyájaként tartanak számon. Kijev ugyanakkor határozottan cáfolta a település elvesztését, kiemelve, hogy az ukrán erők továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a várost, és a harcok jelenleg is folynak. A két elnök közötti egyeztetések személyesen is folytatódhatnak, miután a NATO-csúcson harminckét ország államfője és küldöttsége vesz részt a török fővárosban.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP