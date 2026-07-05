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vlagyimir putyin volodimir zelenszkij nato egyesült államok donald trump

Zelenszkij és Putyin is felhívta Trumpot az Egyesült Államok 250. évfordulóján

2026. július 05. 11:04

Nagyon úgy tűnik, hogy a három vezető ünneplés mögé bújtatott egyeztetést tartott a közelgő NATO-csúcstalálkozóról.

2026. július 05. 11:04
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Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök is telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések középpontjában az ukrajnai háború rendezése, valamint a jövő héten esedékes ankarai NATO-csúcstalálkozó állt.

A Reuters hírügynökség beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij szombat este hívta fel az amerikai elnököt, hogy gratuláljon az ünnep alkalmából, és megköszönje az Egyesült Államok eddigi támogatását. Az ukrán államfő „nagyon jónak” minősítette a beszélgetést, amelynek során hangsúlyozta, hogy 

az amerikai elszántságnak kulcsfontosságú szerepe lesz a több mint négy éve tartó konfliktus lezárásában. 

Zelenszkij elmondta, hogy Trumppal megegyeztek a tárgyalások folytatásáról a jövő heti törökországi NATO-csúcson. Az évforduló tiszteletére Kijev egyik legismertebb emlékművét, a Haza Anyácska szobrot az amerikai nemzeti színekkel világították meg.

Az MTI az orosz állami hírügynökségre és a Kreml tájékoztatására hivatkozva közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szintén szombat este folytatott telefonos egyeztetést Donald Trumppal. Jurij Usakov, a Kreml diplomáciai tanácsadója elmondta, hogy 

a mintegy 1 óra 25 perces beszélgetés során a felek áttekintették az ukrajnai helyzet rendezésének lehetőségeit, különös tekintettel Trump közelgő részvételére a július 7-én és 8-án Ankarában megrendezendő NATO-csúcstalálkozón. 

Emellett szót ejtettek az Iránt és a Közel-Keletet érintő nemzetközi fejleményekről is.

Az orosz elnöki tanácsadó beszámolója szerint Putyin részletes tájékoztatást adott Trumpnak az ukrajnai harctéri helyzetről, ahol állítása szerint az orosz erők magabiztosan haladnak előre. Moszkva bejelentése szerint az orosz csapatok elfoglalták a donyecki régióban található Kosztyantinyivka városát, amelyet az ukrán védelmi vonalak egyik bástyájaként tartanak számon. Kijev ugyanakkor határozottan cáfolta a település elvesztését, kiemelve, hogy az ukrán erők továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a várost, és a harcok jelenleg is folynak. A két elnök közötti egyeztetések személyesen is folytatódhatnak, miután a NATO-csúcson harminckét ország államfője és küldöttsége vesz részt a török fővárosban.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
Eldorado80
2026. július 05. 14:52
Zelenszkij kazár-orosz zsidó neonáci terrorista.
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1
0
jotham569
2026. július 05. 13:57
An important milestone like this can also be a good opportunity to encourage constructive dialogue and diplomatic engagement. Staying informed through reliable public records and legal resources, such as leoncountycourt.org can help people better understand official processes and documentation. Clear information often supports more informed discussions, especially when international events draw widespread attention. Hopefully, future conversations will continue to focus on stability and cooperation.
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0
0
Atti bá
•••
2026. július 05. 13:20 Szerkesztve
Érdekes látni amikor a "taknyos" országok micsoda showt csinálnak a rövidke létezésükből és a hozzájuk képest üküküküknagyapa korú államok szolidan élnek és virulnak.
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3
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Nasi12
•••
2026. július 05. 13:05 Szerkesztve
Kérdés: Mit keres egy NATO csúcson egy zenebohóc? Válasz: Sokat. Az ukrán nácik anno (akikre a zenebohóc olyan büszke, a lengyelek meg nem), csak az UKRÁN FAJT ISMERTÉK EL FELSÖBB RENDÜNEK". Hitler nácijai legalább még az északi fehér fajt is, nem csak a németeket. Vagyis a náciknál is nácibb ukrajna totál EU érett lett. Kaja és Ursi szerint.
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2
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