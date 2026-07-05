Zelenszkij és Putyin is felhívta Trumpot az Egyesült Államok 250. évfordulóján

Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök is telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések középpontjában az ukrajnai háború rendezése, valamint a jövő héten esedékes ankarai NATO-csúcstalálkozó állt.

A Reuters hírügynökség beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij szombat este hívta fel az amerikai elnököt, hogy gratuláljon az ünnep alkalmából, és megköszönje az Egyesült Államok eddigi támogatását. Az ukrán államfő „nagyon jónak” minősítette a beszélgetést, amelynek során hangsúlyozta, hogy