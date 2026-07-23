Washington Examiner: Orbán Viktor a Fehér Házba és a Külügyminisztériumba is ellátogatott amerikai útja során
Egyelőre nem ismert, hogy a volt kormányfő kikkel, és miről tárgyalt.
Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen - közölte szerdán a Középső Parancsnokság (CENTCOM).
Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és
továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségben.
Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt mintegy két hétben rendszeresen, washingtoni idő szerint a késő délutáni és kora esti órákban támadott katonai célpontokat, elsősorban az iráni partvidék közelében. A szerdai akció már a 12. egymást követő napon indult.
Donald Trump szerdán már arról beszélt, hogy iráni hidakat és erőműveket fog megtámadni, amennyiben a jövőben Irán hajókat támad meg a Hormuzi-szorosban.
Internetes közösségi oldalán az elnök azt írta, hogy
„ettől a pillanattól fogva, minden alkalommal, amikor az Iráni Iszlám Köztársaság tüzet nyit egy hajóra a Hormuzi-szorosban – akár rakétával, drónnal vagy más eszközzel és fegyverrel -, az Egyesült Államok bombát dob le és megsemmisít egy hidat vagy erőművet, akár a főváros, Teherán közelében vagy területén”
– írta Donald Trump.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán megismételte az Egyesült Államok nyitottságát a tárgyalásokra Iránnal, amennyiben a teheráni vezetés szándéka „komoly”. Hozzátette ugyanakkor, hogy ha Irán részéről nem tapasztalnak komolyságot, akkor az Egyesült Államok megteszi a „szükséges” lépéseket annak érdekében, hogy megvédje saját és szövetségesei érdekeit.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
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Egyelőre nem ismert, hogy a volt kormányfő kikkel, és miről tárgyalt.