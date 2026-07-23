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hormuzi - szoros irán légicsapás teherán egyesült államok donald trump

Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen

2026. július 23. 08:17

Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen - közölte szerdán a Középső Parancsnokság (CENTCOM).

2026. július 23. 08:17
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Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és 

továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségben.

Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt mintegy két hétben rendszeresen, washingtoni idő szerint a késő délutáni és kora esti órákban támadott katonai célpontokat, elsősorban az iráni partvidék közelében. A szerdai akció már a 12. egymást követő napon indult.

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Donald Trump szerdán már arról beszélt, hogy iráni hidakat és erőműveket fog megtámadni, amennyiben a jövőben Irán hajókat támad meg a Hormuzi-szorosban.

Internetes közösségi oldalán az elnök azt írta, hogy 

„ettől a pillanattól fogva, minden alkalommal, amikor az Iráni Iszlám Köztársaság tüzet nyit egy hajóra a Hormuzi-szorosban – akár rakétával, drónnal vagy más eszközzel és fegyverrel -, az Egyesült Államok bombát dob le és megsemmisít egy hidat vagy erőművet, akár a főváros, Teherán közelében vagy területén”

 – írta Donald Trump.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán megismételte az Egyesült Államok nyitottságát a tárgyalásokra Iránnal, amennyiben a teheráni vezetés szándéka „komoly”. Hozzátette ugyanakkor, hogy ha Irán részéről nem tapasztalnak komolyságot, akkor az Egyesült Államok megteszi a „szükséges” lépéseket annak érdekében, hogy megvédje saját és szövetségesei érdekeit.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

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Összesen 3 komment

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tikkadt-szocske
2026. július 23. 08:36
Szép teljesítmény, főleg hogy már vagy hatszor megnyerték a háborút.
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wadcutter
2026. július 23. 08:34
beszálltak a hutik is, visszafordították a szaúdi tartályhajókat, Jockeynk meg kussol gázolajhiányról
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 23. 08:26
Halott iskolások száma?
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