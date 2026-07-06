Nem elég a szigor: Stockholm szerint a közösségi médiában is meg kell állítani a bűnbandákat

A svédek a megelőzésben látják a helyzet megoldását, így Stockholmban (például a Fryshuset nevű intézményben) már mentorok, szociális munkások, valamint sport- és közösségi programok segítik a veszélyeztetett fiatalokat abban, hogy a bandák helyett más közösségekben találják meg a helyüket. A svéd főváros vezetése szerint a rendészeti fellépés önmagában nem elegendő: hosszú távon csak a korai beavatkozás, az oktatás és a társadalmi felzárkóztatás csökkentheti a szervezett bűnözés utánpótlását.