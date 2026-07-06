Nem elég a szigor: Stockholm szerint a közösségi médiában is meg kell állítani a bűnbandákat

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A svéd főváros a megelőzésre helyezi a hangsúlyt.
A svéd ügyészség adatai szerint 2025 első kilenc hónapjában 127, 15 év alatti fiatalt gyanúsítottak emberöléssel vagy emberölésben való közreműködéssel. Három évvel korábban, 2022 azonos időszakában még csak 14 ilyen esetet regisztráltak – írja a Politico.
Kriminológusok szerint az online platformok jelentősen megkönnyítették a bűnbandák toborzását, a fiatal felnőttekre kiszabott szigorúbb büntetések pedig arra ösztönözték a szervezett bűnözői csoportokat, hogy egyre fiatalabb gyerekeket használjanak fel bűncselekmények elkövetésére.
A svédek a megelőzésben látják a helyzet megoldását, így Stockholmban (például a Fryshuset nevű intézményben) már mentorok, szociális munkások, valamint sport- és közösségi programok segítik a veszélyeztetett fiatalokat abban, hogy a bandák helyett más közösségekben találják meg a helyüket. A svéd főváros vezetése szerint a rendészeti fellépés önmagában nem elegendő: hosszú távon csak a korai beavatkozás, az oktatás és a társadalmi felzárkóztatás csökkentheti a szervezett bűnözés utánpótlását.
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