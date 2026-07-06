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stockholm szervezett bűnözés közösségi média

Nem elég a szigor: Stockholm szerint a közösségi médiában is meg kell állítani a bűnbandákat

2026. július 06. 06:23

A svéd főváros a megelőzésre helyezi a hangsúlyt.

2026. július 06. 06:23
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A svéd ügyészség adatai szerint 2025 első kilenc hónapjában 127, 15 év alatti fiatalt gyanúsítottak emberöléssel vagy emberölésben való közreműködéssel. Három évvel korábban, 2022 azonos időszakában még csak 14 ilyen esetet regisztráltak – írja a Politico.

Kriminológusok szerint az online platformok jelentősen megkönnyítették a bűnbandák toborzását, a fiatal felnőttekre kiszabott szigorúbb büntetések pedig arra ösztönözték a szervezett bűnözői csoportokat, hogy egyre fiatalabb gyerekeket használjanak fel bűncselekmények elkövetésére.

Stockholm ráfordult a megelőzésre

A svédek a megelőzésben látják a helyzet megoldását, így Stockholmban (például a Fryshuset nevű intézményben) már mentorok, szociális munkások, valamint sport- és közösségi programok segítik a veszélyeztetett fiatalokat abban, hogy a bandák helyett más közösségekben találják meg a helyüket. A svéd főváros vezetése szerint a rendészeti fellépés önmagában nem elegendő: hosszú távon csak a korai beavatkozás, az oktatás és a társadalmi felzárkóztatás csökkentheti a szervezett bűnözés utánpótlását.

Nyitókép: Image by Unif from Pixabay

Összesen 2 komment

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gyzoltan-2
2026. július 06. 07:43
"Nem elég a szigor: Stockholm szerint a közösségi médiában is meg kell állítani a bűnbandákat" Majd éppen a nyamvadék Svédország lesz az, mely a hatalom által kultivált, a társadalmakra eresztett, támogatott, hivatalos "bűnbandákat" megállítja, felszámolja..! -ez tényleg vicces lenne! -még viccnek is kínos gondolat, hogy az elhatározott, és folyamatosan forszírozott Európa-lakosságcserét valaki is korlátozhatná! A zsidósághoz köthető alapítványok, szervezetek kiválóan végzik aknamunkájukat..! -hivatalos támogatásokkal! Európa Európaisága, kiváltságos helyzete megszűntnek tekinthető, még akkor is, ha ehhez némi utómunkálatokra még szűkség van..!
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oberennsinnen49
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2026. július 06. 06:40 Szerkesztve
MAGYARORSZÁG, TÉRJ ÉSZHEZ! "A svéd főváros a megelőzésre helyezi a hangsúlyt." Khmm... "A svéd főváros vezetése szerint a rendészeti fellépés önmagában nem elegendő: hosszú távon csak a korai beavatkozás, az oktatás és a társadalmi felzárkóztatás csökkentheti a szervezett bűnözés utánpótlását." Khmm... Merültök tovább, lefelé a liberálfekáliában, már nem tehettek semmit, mert a fekália ti magatok lettetek. ÓRIÁSI KÖSZÖNET ORBÁN VIKTOR miniszterelnöknek, A LIBERÁLFASIZMUS FELTARTÓZTATÁSÁÉRT, 2010-2026 KÖZÖTT, AMIVEL MEGMENTETTE MAGYARORSZÁG TOVÁBBÉLÉSI, LÉTEZÉSI ESÉLYÉT! A Magyar PÉter nevű új, liberálfasiszta ügynökkormány 60 napja óriási lendülettel azon élvezkedik, hogyan taszítsa a magyar népet a Soros-féle gyilkos horda gyarmatává. Orbán Viktor, 2022. március 15: „És ha eljön az idő, álljatok ki a házatok elé, és védjétek meg.
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