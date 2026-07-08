Nekitámadt az Európai Bizottság az árrésstopnak

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Megadhatták a Tiszának az ürügyet az intézkedés kivezetésére.
Az Európai Unió Bírósága elé citálja Magyarországot az Európai Bizottság az árrésstop miatt – közölte a testület szerdán, a megindított kötelezettségszegési eljárások csomagjának részeként. A keresetet azért indítják,
mert az árréskorlátozások „főként a nem magyar vállalkozásokat érintik”,
márpedig az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 49. cikke szerint „a hatóságoknak egyenlő bánásmódot és megkülönböztetésmentességet kell garantálniuk a gazdasági szereplőknek”.
A Bizottság szemét egyébként már egy tiszás intézkedés is szúrja: kifogásolják, hogy az árrésstop 2026 májusában törvényi erőre emelkedett, miután a veszélyhelyzeti kormányzás megszűnésével a korábbi veszélyhelyzeti kormányrendeleteket törvénybe foglalták
Az árrésstopot még az ötödik Orbán-kormány vezette be 2025-ben az élelmiszerinfláció megfékezése érdekében, s később terjesztették ki a drogériai termékekre.
Az árrésstop a korábbi. árrés helyett fix árat meghatározó árstopoknál hatékonyabb intézkedésnek bizonyult, hiszen bevezetése óta a magyar infláció folyamatosan csökkent, mára európai összehasonlításban is az alacsonyabbak közé tartozik.
Működését azonban nem kísérték az árstopok idején tapasztaltakhoz hasonló hiányjelenségek, ahogy az árrésstoppal nem érintett termékek ára sem ugrott meg.
A bírósági kereset akár ürügyet is adhat a Tiszának arra, hogy az intézkedést – melyet a külföldi, elsősorban osztrák és német élelmiszeráruház- és drogérialáncok régóta kifogásolnak – rövid időn belül kivezesse.
Nyitókép: AFP/Olivier Hoslet