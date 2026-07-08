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árrésstop európai unió bíróság európai unió európai bizottság

Nekitámadt az Európai Bizottság az árrésstopnak

2026. július 08. 19:39

Megadhatták a Tiszának az ürügyet az intézkedés kivezetésére.

2026. július 08. 19:39
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Az Európai Unió Bírósága elé citálja Magyarországot az Európai Bizottság az árrésstop miatt – közölte a testület szerdán, a megindított kötelezettségszegési eljárások csomagjának részeként. A keresetet azért indítják,

mert az árréskorlátozások „főként a nem magyar vállalkozásokat érintik”,

márpedig az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 49. cikke szerint „a hatóságoknak egyenlő bánásmódot és megkülönböztetésmentességet kell garantálniuk a gazdasági szereplőknek”.

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A Bizottság szemét egyébként már egy tiszás intézkedés is szúrja: kifogásolják, hogy az árrésstop 2026 májusában törvényi erőre emelkedett, miután a veszélyhelyzeti kormányzás megszűnésével a korábbi veszélyhelyzeti kormányrendeleteket törvénybe foglalták

Az árrésstopot még az ötödik Orbán-kormány vezette be 2025-ben az élelmiszerinfláció megfékezése érdekében, s később terjesztették ki a drogériai termékekre.

Az árrésstop a korábbi. árrés helyett fix árat meghatározó árstopoknál hatékonyabb intézkedésnek bizonyult, hiszen bevezetése óta a magyar infláció folyamatosan csökkent, mára európai összehasonlításban is az alacsonyabbak közé tartozik.

Működését azonban nem kísérték az árstopok idején tapasztaltakhoz hasonló hiányjelenségek, ahogy az árrésstoppal nem érintett termékek ára sem ugrott meg.

A bírósági kereset akár ürügyet is adhat a Tiszának arra, hogy az intézkedést – melyet a külföldi, elsősorban osztrák és német élelmiszeráruház- és drogérialáncok régóta kifogásolnak – rövid időn belül kivezesse.

Nyitókép: AFP/Olivier Hoslet

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Összesen 31 komment

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Sorrend:
csapláros
2026. július 08. 21:12
Kriszta67 2026. július 08. 20:45 ..."Miért a CBA-ra meg a Coop-ra nem vonatkozik???"... Az árrésstop a CBA-ra, a Coopra, a Reálra és más magyar cégekre is vonatkozik. Nem a cég tulajdonosi háttere (magyar vagy külföldi) számít, hanem hogy a nettó árbevétel a meghatározott bázisévben meghaladja-e az 1 milliárd forintot. A CBA, a Coop és a Reál független hazai kis- és középvállalkozásokból álló franchise-hálózatok. Ezek kisebb falusi és családi kisboltjainál a bevételi limit alatt marad, így rájuk nem vonatkozik az árrésstop. A szakmai elemzések szerint az árrésstop a kisebb tőkeerejű, de a bevételi határ fölé csúszó magyar franchise-üzleteket hozza a legnehezebb helyzetbe, mivel ők kevésbé tudják lenyelni a korlátozás miatti veszteségeket, mint a nagyobb külföldi multinacionális láncok. Pl.: Hendrosz Kft ahol 7,2 milkóval nagyobb az árbevétel az 1 milliáednál, a Krupp és Tsa Kft, a Tranzit-Ker és az Unió Coop Zrt, stb.
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billysparks
2026. július 08. 20:52
Én nem szeretném, ha reggel elvinne az Ávó, mert dolgoznom kell, össze kell lapátolnom a GDP - t a nyugati multiknak. Úgyhogy:- Semmi szükség az árrés stopra! Éljen a kormány! Élen Magyar Péter, népünk bölcs vezére, aki megvéd minket az alacsony áraktól! Áradjon!
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Kriszta67
2026. július 08. 20:45
Miért a CBA-ra meg a Coop-ra nem vonatkozik???
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4
0
Almassy
2026. július 08. 20:36
Nálam kurvára el fog szakadi a cérna, ha megszüntetik az árrésstoppot. Ez ugyanis az egyedüli fék, ami a kiba.zott nemzetközi élelmiszer-maffiát fékentartja.
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