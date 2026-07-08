Nekitámadt az Európai Bizottság az árrésstopnak

Az Európai Unió Bírósága elé citálja Magyarországot az Európai Bizottság az árrésstop miatt – közölte a testület szerdán, a megindított kötelezettségszegési eljárások csomagjának részeként. A keresetet azért indítják,

mert az árréskorlátozások „főként a nem magyar vállalkozásokat érintik”,

márpedig az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 49. cikke szerint „a hatóságoknak egyenlő bánásmódot és megkülönböztetésmentességet kell garantálniuk a gazdasági szereplőknek”.