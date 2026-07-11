Hiába akart Trump békét, az oroszok még mindig nem tárgyalnak, az amerikaiak figyelmét pedig eltereli az iráni háború

„A drónháborúban az ukránok közepes hatótávolságon megelőzték az oroszokat, tehát visszavették a vezetést. Így az orosz emberek is egyre inkább érzik a háború terheit, ami korábban sok száz kilométerre a fronttól kevésbé volt jellemző” – fejti ki Demkó Attila. Azonban arra is figyelmeztet: ez nem jelenti azt, hogy Ukrajna megfordította volna a háború menetét. „Ez egy olyan szakasza a konfliktusnak, amikor egyre látványosabb és erőteljesebb a két fél hátországára mért csapássorozat, de ez önmagában nem döntő jelentőségű. Az, hogy Ukrajna képességei növekedtek, nem azt jelenti, hogy ezzel megnyerné a konfliktust. Néhány nyugati lap és agytröszt úgy értelmezi, hogy Ukrajna már megfordította a háború menetét, de erről nincs szó; azonban jóval nagyobb árat fizettet Oroszországgal, mint mondjuk egy évvel ezelőtt” – magyarázza a szakértő.

Demkó szerint nem lehet befagyott frontról beszélni. „Az orosz előrenyomulás a múlt évben gyorsult, februártól viszont lassuló tendenciát mutat, de ukrán források szerint is gyakorlatilag minden hónapban haladnak előre az oroszok” – mondja a biztonságpolitikai szakértő. A Donbaszban minden méter számít. „Politikai szempontból ez a legfontosabb része a háborúnak. Ezen a területen egy-két négyzetkilométer többet ér, mint egy másik megyében száz – hangsúlyozza. – Mivel a védekezőnek kedvez a technológia, ezért ez egy lassú háború. Talán túlzás lenne az első világháború nyugati frontjához hasonlítani, de azért lassú. Összességében azonban továbbra is orosz dominancia van a fronton, csak csökkentette az ukránoknak az orosz logisztikára mért csapássorozata.” A csaták folynak, még ha nem kapnak is mindig figyelmet a nemzetközi sajtótól.

A nyugati elemzők gyakran hivatkoznak arra, hogy az orosz lakosság elégedetlensége a háború befejezése felé tolhatná Vlagyimir Putyin elnököt. Demkó Attila azonban elárulja: Oroszországban kevesebb szerepe van a közvéleménynek, mint egy demokratikus országban. „Azt sem lehet viszont mondani, hogy nem kell figyelembe vennie a vezetésnek a nép érzelmeit. Az elégedetlenség egyelőre nem érte el azt a szintet, hogy Vlagyimir Putyin lépni kényszerüljön. Azért sem, mert a Donbaszt háborús célként jelölte meg 2022-ben, tehát az elnök be van zárva a békére vágyó és a nacionalista rétegek közé. A hatalomra általában nem a középosztály a veszélyesebb, hanem az elégedetlen nacionalista erők.”