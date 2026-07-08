Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
07. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kreml markus reisner dimitrij peszkov katonai szakértő ukrajnai háború kijev

„Ez egy jelentős fordulópont” – Oroszország új besorolást adott az ukrajnai háborúnak

2026. július 08. 08:15

A Kreml szóvivőjének nyilatkozata nagy jelentőséggel bír az orosz katonai doktrína szempontjából – állítja Markus Reisner katonai szakértő.

2026. július 08. 08:15
null

Markus Reisner osztrák katonai szakértő a Kreml legutóbbi nyilatkozatait Oroszország ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjának jelentős változásaként értékelite. „Ez a konfliktus döntő fordulópontja” – mondta Reisner az ntv-nek adott interjújában, miután Dimitrij Peszkov elhagyta a orosz invázió korábbi „különleges katonai művelet” megnevezését, és ehelyett „valódi háborúnak” nevezte azt. Peszkov nyilatkozata különösen jelentős az orosz doktrína szempontjából, amely meghatározza, mikor minősül egy művelet háborúnak – írja a Welt. 

Reisner rámutatott, hogy Oroszország a konfliktus négy szakaszát különbözteti meg: a helyi, a regionális, a nagyszabású és a globális háborút. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

„Az orosz doktrína szerint a regionális háborúból a nagyszabású háborúba való átmenet magában foglalhatja a nukleáris fegyverek bevetését is” – 

mondta az ezredes. Az orosz katonai körökben már folynak a viták arról, hogy egy regionális háborús forgatókönyvben szükség lehet-e egy ilyen lépésre.
 

„Háború folyik – egy valódi háború” 

– mondta Peskov vasárnap az orosz állami hírügynökségnek, a Vesti-nek adott interjúban. „Tudják, miért háború ez? Mert az egész egy különleges katonai műveletként indult. Háborúként folytatódik, mert Kijev mögött ott áll Berlin, Párizs, Hága, Oslo és sajnos Washington is. Mert segítséget kapnak ahhoz, hogy műholdjaik segítségével célba vegyenek minket, és segítséget kapnak ahhoz is, hogy teljes infrastruktúrájukon keresztül külföldi fegyvereket irányítsanak célpontjainkra.”

Reisner szerint az üzenet elsősorban az Egyesült Államoknak szól. 

Peszkov nyilatkozata „mindenekelőtt az USA felé jelzi a Kreml hajlandóságát a konfliktus további eszkalálására”

Ennek oka az Ukrajnának nyújtott folyamatos amerikai támogatás, különösen a hírszerzés és a célpontok kijelölése terén.

A Kijev ellen elkövetett legutóbbi orosz légitámadások fényében Reisner a katonai helyzet eszkalációjára is figyelmeztetett. Míg Ukrajna a bevetett drónok többségét képes elfogni, a cirkálórakéták és a ballisztikus rakéták elleni védekezés terén jelentős problémákkal küzd. Ennek fő oka a Patriot elfogó rakéták hiánya. „A tegnap esti támadás ezt ismét bebizonyította” – mondta. Vasárnap este Oroszország ismét hatalmas rakétás és drónos támadást indított az ukrán főváros, Kijev ellen. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a kijevi régióban legalább 22 ember halt meg, és több tucatnyian megsebesültek.

Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
krisztoforo48-2
2026. július 08. 11:07
Mandi! A folyamatosan felugráló szarjaitokat takarítsátok el,ha nem akarjátok ,hogy csökkenjen a látogatók száma!!!
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. július 08. 09:19
Most kéne 4-5 komoly pukkantót adni Iránnak, csak úgy, tesztre. Az egyiket el nevezhetnék poénból Washingtonnnak, vagy NewYorknak.
Válasz erre
2
1
Nasi12
2026. július 08. 09:03
Érdekes idözítés az ankarai nato csúcsra. Mert nem hiszem, hogy ilyen nehezen esett le a tantusz az oroszoknak. Sorozás lesz e vajon?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!