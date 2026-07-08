„Ez egy jelentős fordulópont” – Oroszország új besorolást adott az ukrajnai háborúnak

Markus Reisner osztrák katonai szakértő a Kreml legutóbbi nyilatkozatait Oroszország ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjának jelentős változásaként értékelite. „Ez a konfliktus döntő fordulópontja” – mondta Reisner az ntv-nek adott interjújában, miután Dimitrij Peszkov elhagyta a orosz invázió korábbi „különleges katonai művelet” megnevezését, és ehelyett „valódi háborúnak” nevezte azt. Peszkov nyilatkozata különösen jelentős az orosz doktrína szempontjából, amely meghatározza, mikor minősül egy művelet háborúnak – írja a Welt.

Reisner rámutatott, hogy Oroszország a konfliktus négy szakaszát különbözteti meg: a helyi, a regionális, a nagyszabású és a globális háborút.