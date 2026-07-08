„Ez egy jelentős fordulópont” – Oroszország új besorolást adott az ukrajnai háborúnak

Az Egyesült Államok csapásokat mért Iránra
Az amerikai hadsereg közlése szerint azért döntöttek az offenzíva mellett, mert Teherán továbbra sem ad szabad utat az olajtankereknek a Hormuzi-szorosban, sőt három tartályhajót megtámadott.
A Kreml szóvivőjének nyilatkozata nagy jelentőséggel bír az orosz katonai doktrína szempontjából – állítja Markus Reisner katonai szakértő.
Markus Reisner osztrák katonai szakértő a Kreml legutóbbi nyilatkozatait Oroszország ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjának jelentős változásaként értékelite. „Ez a konfliktus döntő fordulópontja” – mondta Reisner az ntv-nek adott interjújában, miután Dimitrij Peszkov elhagyta a orosz invázió korábbi „különleges katonai művelet” megnevezését, és ehelyett „valódi háborúnak” nevezte azt. Peszkov nyilatkozata különösen jelentős az orosz doktrína szempontjából, amely meghatározza, mikor minősül egy művelet háborúnak – írja a Welt.
Reisner rámutatott, hogy Oroszország a konfliktus négy szakaszát különbözteti meg: a helyi, a regionális, a nagyszabású és a globális háborút.
„Az orosz doktrína szerint a regionális háborúból a nagyszabású háborúba való átmenet magában foglalhatja a nukleáris fegyverek bevetését is” –
mondta az ezredes. Az orosz katonai körökben már folynak a viták arról, hogy egy regionális háborús forgatókönyvben szükség lehet-e egy ilyen lépésre.
„Háború folyik – egy valódi háború”
– mondta Peskov vasárnap az orosz állami hírügynökségnek, a Vesti-nek adott interjúban. „Tudják, miért háború ez? Mert az egész egy különleges katonai műveletként indult. Háborúként folytatódik, mert Kijev mögött ott áll Berlin, Párizs, Hága, Oslo és sajnos Washington is. Mert segítséget kapnak ahhoz, hogy műholdjaik segítségével célba vegyenek minket, és segítséget kapnak ahhoz is, hogy teljes infrastruktúrájukon keresztül külföldi fegyvereket irányítsanak célpontjainkra.”
Reisner szerint az üzenet elsősorban az Egyesült Államoknak szól.
Peszkov nyilatkozata „mindenekelőtt az USA felé jelzi a Kreml hajlandóságát a konfliktus további eszkalálására”.
Ennek oka az Ukrajnának nyújtott folyamatos amerikai támogatás, különösen a hírszerzés és a célpontok kijelölése terén.
A Kijev ellen elkövetett legutóbbi orosz légitámadások fényében Reisner a katonai helyzet eszkalációjára is figyelmeztetett. Míg Ukrajna a bevetett drónok többségét képes elfogni, a cirkálórakéták és a ballisztikus rakéták elleni védekezés terén jelentős problémákkal küzd. Ennek fő oka a Patriot elfogó rakéták hiánya. „A tegnap esti támadás ezt ismét bebizonyította” – mondta. Vasárnap este Oroszország ismét hatalmas rakétás és drónos támadást indított az ukrán főváros, Kijev ellen. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a kijevi régióban legalább 22 ember halt meg, és több tucatnyian megsebesültek.
Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP
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Az amerikai hadsereg közlése szerint azért döntöttek az offenzíva mellett, mert Teherán továbbra sem ad szabad utat az olajtankereknek a Hormuzi-szorosban, sőt három tartályhajót megtámadott.