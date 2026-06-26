Vissza a konfliktusba: Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban

Trump ellen fordult az amerikai Szenátus Irán ügyében
Az amerikai Szenátus kedden elfogadott egy határozatot, amely utasítja az elnököt, hogy vonja ki a katonai erőket az iráni konfliktusból. Ez jelentős figyelmeztetés Donald Trump számára.
Iráni drón támadott meg egy hajót, pár nappal a szoros megnyitását meghirdető megállapodás után.
Irán csütörtökön megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban, ezzel szüneteltetve a tengeren rekedt tengerészek evakuálását. A perzsa állam demonstrálja: továbbra is képes korlátozni a kritikus fontosságú vízi utat, annak ellenére, hogy a múlt héten megállapodás született az Egyesült Államokkal – írja a CNN.
Egy amerikai tisztviselő a CNN-nek elmondta, hogy a hajót egy iráni drón támadta meg, de további részleteket nem közölt. Irán nem vállalta a felelősséget a támadásért.
A csütörtöki támadás órákkal azután történt, hogy
Irán forradalmi gárdája figyelmeztetett: a hajók csak iráni felügyelettel haladhatnak biztonságosan;
megkérdőjelezve a Trump-kormányzat azon állítását, hogy a szoros ismét szabad és nyitott. A támadás után az illetékes iráni hatóság közölte, hogy a biztonságos áthaladás nem garantált. „A jogosulatlan útvonalakon való közlekedés következményei a hajó tulajdonosát, üzemeltetőjét és parancsnokát terhelik” – közölte az ügynökség az X-en.
Az újabb támadás a globális olajárak emelkedését váltotta ki, és akkor történt, amikor Marco Rubio amerikai külügyminiszter megpróbálta eladni az iráni-amerikai megállapodást a szkeptikus öböl menti országoknak. A CNN megkereste a Fehér Házat, hogy nyilatkozzon az ügyben.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai Szenátus kedden elfogadott egy határozatot, amely utasítja az elnököt, hogy vonja ki a katonai erőket az iráni konfliktusból. Ez jelentős figyelmeztetés Donald Trump számára.
A támadás arra kényszerítette az ENSZ Nemzetközi Tengerhajózási Szervezetét (IMO), hogy leállítsa a háború kitörése óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz hajó és több mint 11 ezer tengerész evakuálását célzó misszióját. „Mindig is hangsúlyoztam, hogy a tengerészek biztonsága továbbra is elsődleges fontosságú” – mondta Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára egy nyilatkozatban. Az evakuálási misszió csak a napokban kezdődött, miután Washington és Teherán aláírta a megállapodást. Dominguez elmondta, hogy a megtámadott hajó nem az IMO keretrendszere szerint közlekedett.
Ezen a héten a Hormuzi-szoros hajóforgalma a háború február végi kezdete óta a legmagasabb szintet érte el,
a MarineTraffic adatai szerint szerdán 70 átkelés történt. A hajók többsége nem az iráni, hanem az ománi partokat követő útvonalat használta.
A Washington és Teherán közötti jelenlegi megállapodás magába foglalja a vízi út 60 napos, díjmentes újranyitását, és az Egyesült Államok már feloldotta az iráni kikötők blokádját. A 14 pontos memorandum azonban hivatalos szerepet biztosít Iránnak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi forgalom felügyeletében Omán mellett.
Teherán a konfliktus alatt vámot kezdett kivetni a szoroson áthaladni kívánó hajókra, ez ellen viszont tiltakozik az amerikai kormány.
„A valóság az, hogy a Föld egyetlen országának sincs joga díjat szedni a nemzetközi vízi utak használatáért, és ez soha nem lesz elfogadható feltétele semmilyen megállapodásnak”
– mondta Rubio csütörtökön Bahreinben, az öböl menti arab államok külügyminisztereivel tartott találkozóján. Egy későbbi közös nyilatkozatban a miniszterek „elutasítottak mindenféle útdíjat, illetéket vagy a szoros feletti ellenőrzés érvényesítésére irányuló kísérletet”.
Fotó: ATTA KENARE / AFP