Vissza a konfliktusba: Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban

Irán csütörtökön megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban, ezzel szüneteltetve a tengeren rekedt tengerészek evakuálását. A perzsa állam demonstrálja: továbbra is képes korlátozni a kritikus fontosságú vízi utat, annak ellenére, hogy a múlt héten megállapodás született az Egyesült Államokkal – írja a CNN.

Egy amerikai tisztviselő a CNN-nek elmondta, hogy a hajót egy iráni drón támadta meg, de további részleteket nem közölt. Irán nem vállalta a felelősséget a támadásért.