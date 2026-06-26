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Irán Hormuzi-szoros Egyesült Államok

Vissza a konfliktusba: Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban

2026. június 26. 10:46

Iráni drón támadott meg egy hajót, pár nappal a szoros megnyitását meghirdető megállapodás után.

2026. június 26. 10:46
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Irán csütörtökön megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban, ezzel szüneteltetve a tengeren rekedt tengerészek evakuálását. A perzsa állam demonstrálja: továbbra is képes korlátozni a kritikus fontosságú vízi utat, annak ellenére, hogy a múlt héten megállapodás született az Egyesült Államokkal – írja a CNN.

Egy amerikai tisztviselő a CNN-nek elmondta, hogy a hajót egy iráni drón támadta meg, de további részleteket nem közölt. Irán nem vállalta a felelősséget a támadásért.

A csütörtöki támadás órákkal azután történt, hogy 

Irán forradalmi gárdája figyelmeztetett: a hajók csak iráni felügyelettel haladhatnak biztonságosan;

megkérdőjelezve a Trump-kormányzat azon állítását, hogy a szoros ismét szabad és nyitott. A támadás után az illetékes iráni hatóság közölte, hogy a biztonságos áthaladás nem garantált. „A jogosulatlan útvonalakon való közlekedés következményei a hajó tulajdonosát, üzemeltetőjét és parancsnokát terhelik” – közölte az ügynökség az X-en.

Az újabb támadás a globális olajárak emelkedését váltotta ki, és akkor történt, amikor Marco Rubio amerikai külügyminiszter megpróbálta eladni az iráni-amerikai megállapodást a szkeptikus öböl menti országoknak. A CNN megkereste a Fehér Házat, hogy nyilatkozzon az ügyben.

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A támadás arra kényszerítette az ENSZ Nemzetközi Tengerhajózási Szervezetét (IMO), hogy leállítsa a háború kitörése óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz hajó és több mint 11 ezer tengerész evakuálását célzó misszióját. „Mindig is hangsúlyoztam, hogy a tengerészek biztonsága továbbra is elsődleges fontosságú” – mondta Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára egy nyilatkozatban. Az evakuálási misszió csak a napokban kezdődött, miután Washington és Teherán aláírta a megállapodást. Dominguez elmondta, hogy a megtámadott hajó nem az IMO keretrendszere szerint közlekedett.

Ezen a héten a Hormuzi-szoros hajóforgalma a háború február végi kezdete óta a legmagasabb szintet érte el,

a MarineTraffic adatai szerint szerdán 70 átkelés történt. A hajók többsége nem az iráni, hanem az ománi partokat követő útvonalat használta.

A Washington és Teherán közötti jelenlegi megállapodás magába foglalja a vízi út 60 napos, díjmentes újranyitását, és az Egyesült Államok már feloldotta az iráni kikötők blokádját. A 14 pontos memorandum azonban hivatalos szerepet biztosít Iránnak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi forgalom felügyeletében Omán mellett.

Teherán a konfliktus alatt vámot kezdett kivetni a szoroson áthaladni kívánó hajókra, ez ellen viszont tiltakozik az amerikai kormány. 

„A valóság az, hogy a Föld egyetlen országának sincs joga díjat szedni a nemzetközi vízi utak használatáért, és ez soha nem lesz elfogadható feltétele semmilyen megállapodásnak”

– mondta Rubio csütörtökön Bahreinben, az öböl menti arab államok külügyminisztereivel tartott találkozóján. Egy későbbi közös nyilatkozatban a miniszterek „elutasítottak mindenféle útdíjat, illetéket vagy a szoros feletti ellenőrzés érvényesítésére irányuló kísérletet”.

 

Fotó: ATTA KENARE / AFP

 

Összesen 8 komment

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mgyfree
2026. június 26. 13:11
ez az agressív Irán mindenkit megtámad a kutyfáját
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dundi-fan-2
2026. június 26. 12:45
Egy VALÓDI újságíró most odamenne a dundihoz, és megkérdezné, továbbra is tartja-e azon állítását, hogy ha nem is lottó 5-ös, de lottó 4-es a narancshajú vadbarom a magyarok számára...
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dave
2026. június 26. 12:27
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templar62
2026. június 26. 12:07
Azaq
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