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Donald Trump Irán Egyesült Államok

Trump ellen fordult az amerikai Szenátus Irán ügyében

2026. június 24. 07:13

Az amerikai Szenátus kedden elfogadott egy határozatot, amely utasítja az elnököt, hogy vonja ki a katonai erőket az iráni konfliktusból. Ez jelentős figyelmeztetés Donald Trump számára.

2026. június 24. 07:13
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A CNN arról ír: a demokraták többször is kikényszerítették Donald Trump elnöki háborús jogköreinek korlátozását mind a Képviselőházban, mind a Szenátusban – ez a kampány az elmúlt hetekben fokozatosan egyre nagyobb republikánus támogatottságot szerzett, kivívva az elnök haragját.

Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski és Bill Cassidy republikánus szenátorok csatlakoztak a demokratákhoz az új, Trumpot korlátozni kívánó határozat melletti szavazáson, míg John Fetterman demokrata szenátor ellene szavazott. A végső szavazatszám 50-48 lett. 

Mitch McConnell és Dave McCormick republikánus szenátorok távolmaradása is hozzájárult az intézkedés elfogadásához.

Trump kedden este a Truth Socialon közzétett bejegyzésében „rosszul időzítettnek és értelmetlennek” nevezte a szavazást.

Hozzátette, hogy a Szenátus a határozat elfogadásával „segítséget és vigaszt nyújtott az Ellenségnek”.

„Négy republikánus vesztes szavazott a demokratákkal, és Irán megkérdezte az embereimet: »Mit jelent mindez?« Ezek a szenátorok csak megnehezítették a dolgomat, de el fogom végezni, így vagy úgy” – mondta Trump.

 

Mivel ez egy határozat, nem igényli az elnök aláírását, és definíció szerint nem rendelkezik törvényi erővel.

Egy elnöki tisztviselő elutasította a Szenátus szavazását, mondván, hogy a határozatnak „nincs jelentősége”, és a törvényjavaslat elfogadását a „republikánusok távolmaradásaira” fogta. „E határozatok nem kerülnek az elnök elé, és nincs törvényi erejük” – mondta a tisztviselő.

A határozat arra utasítja az elnököt, hogy vonja ki az amerikai fegyveres erőket az Irán elleni konfliktusból, de a tisztviselő hozzátette: „nincsenek olyan konliktusok, ahonnan ki lehetne vonni az amerikai erőket, mivel az ellenségeskedés április 7-én a tűzszünettel véget ért”.

 

Fotó: SAUL LOEB / AFP

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
stormy
2026. június 24. 09:04
trump+izrael kinyirta republikánusokat végleg. és ezzek vége az usának. trump megmenthette volna erre akpot történelmi felhatalmazást. de inkább sábeszgoj lett.
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0
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pulsarito
•••
2026. június 24. 08:34 Szerkesztve
Tényleg értelmetlen volt ez a szavazás, mivel Trump már (többször is) bejelentette, hogy Iránban mindent is szétlőttek, és totális győzelmet arattak! Nem értem a Szenátus most mit kukacoskodik!
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1
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Hobby024
2026. június 24. 08:21
vezker Sürgősen menj orvoshoz és vizsgáltasd ki magad. Ezt a pojácát sehol nem veszik már komolyan. Nálad is nagy baj lehet odafenn.
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goldie-2
2026. június 24. 07:50
Kabaré
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