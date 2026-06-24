Trump ellen fordult az amerikai Szenátus Irán ügyében

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Az amerikai Szenátus kedden elfogadott egy határozatot, amely utasítja az elnököt, hogy vonja ki a katonai erőket az iráni konfliktusból. Ez jelentős figyelmeztetés Donald Trump számára.
A CNN arról ír: a demokraták többször is kikényszerítették Donald Trump elnöki háborús jogköreinek korlátozását mind a Képviselőházban, mind a Szenátusban – ez a kampány az elmúlt hetekben fokozatosan egyre nagyobb republikánus támogatottságot szerzett, kivívva az elnök haragját.
Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski és Bill Cassidy republikánus szenátorok csatlakoztak a demokratákhoz az új, Trumpot korlátozni kívánó határozat melletti szavazáson, míg John Fetterman demokrata szenátor ellene szavazott. A végső szavazatszám 50-48 lett.
Mitch McConnell és Dave McCormick republikánus szenátorok távolmaradása is hozzájárult az intézkedés elfogadásához.
Trump kedden este a Truth Socialon közzétett bejegyzésében „rosszul időzítettnek és értelmetlennek” nevezte a szavazást.
Hozzátette, hogy a Szenátus a határozat elfogadásával „segítséget és vigaszt nyújtott az Ellenségnek”.
„Négy republikánus vesztes szavazott a demokratákkal, és Irán megkérdezte az embereimet: »Mit jelent mindez?« Ezek a szenátorok csak megnehezítették a dolgomat, de el fogom végezni, így vagy úgy” – mondta Trump.
Mivel ez egy határozat, nem igényli az elnök aláírását, és definíció szerint nem rendelkezik törvényi erővel.
Egy elnöki tisztviselő elutasította a Szenátus szavazását, mondván, hogy a határozatnak „nincs jelentősége”, és a törvényjavaslat elfogadását a „republikánusok távolmaradásaira” fogta. „E határozatok nem kerülnek az elnök elé, és nincs törvényi erejük” – mondta a tisztviselő.
A határozat arra utasítja az elnököt, hogy vonja ki az amerikai fegyveres erőket az Irán elleni konfliktusból, de a tisztviselő hozzátette: „nincsenek olyan konliktusok, ahonnan ki lehetne vonni az amerikai erőket, mivel az ellenségeskedés április 7-én a tűzszünettel véget ért”.
Fotó: SAUL LOEB / AFP