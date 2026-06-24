Trump ellen fordult az amerikai Szenátus Irán ügyében

Egy elnöki tisztviselő elutasította a Szenátus szavazását, mondván, hogy a határozatnak „nincs jelentősége”, és a törvényjavaslat elfogadását a „republikánusok távolmaradásaira” fogta. „E határozatok nem kerülnek az elnök elé, és nincs törvényi erejük” – mondta a tisztviselő.

A határozat arra utasítja az elnököt, hogy vonja ki az amerikai fegyveres erőket az Irán elleni konfliktusból, de a tisztviselő hozzátette: „nincsenek olyan konliktusok, ahonnan ki lehetne vonni az amerikai erőket, mivel az ellenségeskedés április 7-én a tűzszünettel véget ért”.