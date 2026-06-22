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dollár világbajnokság borravaló

„Undorító” – az amerikaiak kiborultak, amiért a futballszurkolók nem adnak 20 százalékos borravalót

2026. június 22. 15:53

Amerikában sokszor az órabér részének számítják a borravalót.

2026. június 22. 15:53
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A világbajnokság több millió látogatója most ismerkedik meg először az amerikai konyhával, és van egy dolog, ami számukra teljesen idegen: a borravaló – állítja az Axios amerikai lap.

A világbajnokság házigazdavárosainak számos étterme ezen a nyáron 20 százalékos borravalót számol fel a vendégek számlájához, hogy kiszolgálja azokat a nemzetközi szurkolókat, akik egyébként véletlenül nem adnának borravalót a pincéreknek.

Teneshia Murray Butler, az atlantai székhelyű T’s Brunch Bar étteremlánc tulajdonosa az Axiosnak elmondta, hogy a világbajnokság idejére 18 százalékról 20 százalékra emelte az éttermek automatikus borravalóját.

Ugyan a borravaló adása sok országban nem szokás, az amerikai rendszerben viszont szokatlanul központi szerepet játszik a munkavállalók jövedelmében. Jessica Ordeñana, egy New York-i bárpultos az Axiosnak elmondta, hogy éttermük automatikus borravalót számol fel a turisták számára, de ez a forgalmas mérkőzésnapokon néha elkerül a figyelmet.

Amerikában a borravalót kapó munkavállalók órabére 2,13 dollárra lenyomható, feltéve, hogy a borravalóval együtt eléri a 7,25 dolláros szövetségi minimálbért. 

Egy pincérnő arról panaszkodott a lapnak, hogy tunéziai szurkolók 300 dollárt költöttek majd 4 dollárnyi borravalót adtak. „Körülbelül 4 dollár borravalót hagytak, és ez tényleg, tényleg undorító volt. Mi a [borravalóra] vagyunk utalva, de sajnos nem számíthatunk rájuk, mert olyan alacsonyak” – mondta. 

Nyitókép: Skót szurkolók Bostonban/FRANCK FIFE / AFP

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Összesen 13 komment

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Canadian
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2026. június 22. 16:38 Szerkesztve
Tehát az Amerikába látogató bunkók népes hada nem hajlandó az amerikai szokásokat elfogadni, hanem ordítanak, hogy igenis, a helybeliek alkalmazkodjanak hozzájuk. Sírjak, vagy nevessek? Amikor felnőttem az ilyenek látogattak el mondjuk Párizsba, és ott egy étteremben magyar kaját követeltek és leszólták a francia konyhát.
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0
0
Canadian
2026. június 22. 16:11
Amikor Rómában vagy, cselekedj úgy, mint a rómaiak. Igen, Amerikában az éttermekben jár a borravaló, kivéve ha a kaja és/vagy kiszolgálás csapnivaló volt. 15% a minimum, manapság a 20% a megszokott. Lehet több is, ha nagyon elégedett vagy. A pincérek minimum bért keresnek, amiből a megélhetés elég nehézkes, számítanak a borravalóra.
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0
3
hegyivadász
2026. június 22. 16:09
Szerintem meg az az undorító, hogy éhbért ad a munkáltató, mondván majd kap borravalót a pincér. Lófaszt! A munkáltató fizesse meg a dolgozóját, a vendéget meg ne kelljen érdekelje, hogy milyen költségelem kifizetéséhez kell még hozzájáruljon az étlapon feltüntetett árhoz képest.
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3
1
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