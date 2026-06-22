„Undorító” – az amerikaiak kiborultak, amiért a futballszurkolók nem adnak 20 százalékos borravalót

Már be is jelentkezett Starmer utódja: ő Andy Burnham, aki Nagy-Britannia következő miniszterelnöke lehet
Starmer lemondása után Burnham megerősítette, hogy indulni szándékozik a pártelnöki posztért.
Amerikában sokszor az órabér részének számítják a borravalót.
A világbajnokság több millió látogatója most ismerkedik meg először az amerikai konyhával, és van egy dolog, ami számukra teljesen idegen: a borravaló – állítja az Axios amerikai lap.
A világbajnokság házigazdavárosainak számos étterme ezen a nyáron 20 százalékos borravalót számol fel a vendégek számlájához, hogy kiszolgálja azokat a nemzetközi szurkolókat, akik egyébként véletlenül nem adnának borravalót a pincéreknek.
Teneshia Murray Butler, az atlantai székhelyű T’s Brunch Bar étteremlánc tulajdonosa az Axiosnak elmondta, hogy a világbajnokság idejére 18 százalékról 20 százalékra emelte az éttermek automatikus borravalóját.
Ugyan a borravaló adása sok országban nem szokás, az amerikai rendszerben viszont szokatlanul központi szerepet játszik a munkavállalók jövedelmében. Jessica Ordeñana, egy New York-i bárpultos az Axiosnak elmondta, hogy éttermük automatikus borravalót számol fel a turisták számára, de ez a forgalmas mérkőzésnapokon néha elkerül a figyelmet.
Amerikában a borravalót kapó munkavállalók órabére 2,13 dollárra lenyomható, feltéve, hogy a borravalóval együtt eléri a 7,25 dolláros szövetségi minimálbért.
Egy pincérnő arról panaszkodott a lapnak, hogy tunéziai szurkolók 300 dollárt költöttek majd 4 dollárnyi borravalót adtak. „Körülbelül 4 dollár borravalót hagytak, és ez tényleg, tényleg undorító volt. Mi a [borravalóra] vagyunk utalva, de sajnos nem számíthatunk rájuk, mert olyan alacsonyak” – mondta.
Nyitókép: Skót szurkolók Bostonban/FRANCK FIFE / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Starmer lemondása után Burnham megerősítette, hogy indulni szándékozik a pártelnöki posztért.