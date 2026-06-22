„Undorító” – az amerikaiak kiborultak, amiért a futballszurkolók nem adnak 20 százalékos borravalót

A világbajnokság több millió látogatója most ismerkedik meg először az amerikai konyhával, és van egy dolog, ami számukra teljesen idegen: a borravaló – állítja az Axios amerikai lap.

A világbajnokság házigazdavárosainak számos étterme ezen a nyáron 20 százalékos borravalót számol fel a vendégek számlájához, hogy kiszolgálja azokat a nemzetközi szurkolókat, akik egyébként véletlenül nem adnának borravalót a pincéreknek.

Teneshia Murray Butler, az atlantai székhelyű T’s Brunch Bar étteremlánc tulajdonosa az Axiosnak elmondta, hogy a világbajnokság idejére 18 százalékról 20 százalékra emelte az éttermek automatikus borravalóját.