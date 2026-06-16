A brüsszeliek elmondták, mi hiányzik a legjobban nekik az amerikaiaktól Trump hatalomra kerülése óta, és nem az, amit gondolnánk

A Politico beszámolója szerint évekig az amerikai nagykövet rezidenciáján tartott vacsorák jelentették a brüsszeli diplomácia egyik legfontosabb informális fórumát. Trump visszatérése óta azonban a diplomaták szerint ezek a találkozók nagyrészt eltűntek.

A lapnak névtelenül nyilatkozó jelenlegi és korábbi diplomaták elmondták, hogy a havonta megrendezett, úgynevezett „azonos gondolkodásúak” vacsoráin uniós tagállamok képviselői, valamint olyan partnerek diplomatái találkoztak, mint az Egyesült Királyság vagy Japán.

A kisebb létszámú összejöveteleken kereskedelmi, biztonságpolitikai és külpolitikai kérdésekről folytak kötetlen beszélgetések. Az egyik korábbi amerikai diplomata szerint ezek a találkozók a diplomáciai rendszer egyik legfontosabb elemei voltak, mert lehetőséget adtak arra, hogy a résztvevők a hivatalos álláspontokon túl is őszintén beszéljenek egymással. A vacsorákon a résztvevők állítólag steak és halételek mellett, kaliforniai borokat kortyolgatva vitatták meg az előttük álló tárgyalások érzékeny kérdéseit.