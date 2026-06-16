A brüsszeliek elmondták, mi hiányzik a legjobban nekik az amerikaiaktól Trump hatalomra kerülése óta, és nem az, amit gondolnánk

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Nem a vámok, nem a katonák és nem is a kereskedelmi viták miatt nosztalgiáznak egyes brüsszeli diplomaták. A Politico szerint Trump visszatérése óta leginkább az amerikai nagykövetség legendás, zártkörű vacsorái hiányoznak nekik, ahol kötetlenül egyeztethették álláspontjaikat.
A Politico beszámolója szerint évekig az amerikai nagykövet rezidenciáján tartott vacsorák jelentették a brüsszeli diplomácia egyik legfontosabb informális fórumát. Trump visszatérése óta azonban a diplomaták szerint ezek a találkozók nagyrészt eltűntek.
A lapnak névtelenül nyilatkozó jelenlegi és korábbi diplomaták elmondták, hogy a havonta megrendezett, úgynevezett „azonos gondolkodásúak” vacsoráin uniós tagállamok képviselői, valamint olyan partnerek diplomatái találkoztak, mint az Egyesült Királyság vagy Japán.
A kisebb létszámú összejöveteleken kereskedelmi, biztonságpolitikai és külpolitikai kérdésekről folytak kötetlen beszélgetések. Az egyik korábbi amerikai diplomata szerint ezek a találkozók a diplomáciai rendszer egyik legfontosabb elemei voltak, mert lehetőséget adtak arra, hogy a résztvevők a hivatalos álláspontokon túl is őszintén beszéljenek egymással. A vacsorákon a résztvevők állítólag steak és halételek mellett, kaliforniai borokat kortyolgatva vitatták meg az előttük álló tárgyalások érzékeny kérdéseit.
A diplomaták szerint a változás jól mutatja az amerikai–európai kapcsolatok átalakulását. A Politico emlékeztetett arra, hogy Donald Trump hivatalba való visszatérése óta vámokat vetett ki európai termékekre, többször bírálta Európát, és nyomást gyakorolt az EU-ra különböző kérdésekben.
A lapnak nyilatkozó uniós diplomaták szerint az amerikai misszió ma kevésbé koncentrál a korábbi kapcsolatépítésre. Bár Andrew Puzder jelenlegi amerikai nagykövet is rendez eseményeket, ezek inkább reprezentatív fogadások, mint bizalmas eszmecserék helyszínei.
Egy diplomata úgy fogalmazott, hogy míg elődje, Mark Gitenstein „diplomataként rendezett partikat”, addig Puzder „üzletemberként rendez partikat”. A különbség szerinte abban rejlik, hogy egy tíz-tizenkét fős vacsorán valódi beszélgetések alakulhatnak ki, míg százfős fogadásokon inkább csak köszöngetnek egymásnak a vendégek.
Az amerikai misszió ugyanakkor visszautasította a kritikákat. Közleményük szerint kategorikusan hamis az az állítás, hogy Puzder visszafogta volna az informális találkozókat, és hangsúlyozták, hogy a nagykövet rendszeresen találkozik uniós és nem uniós diplomatákkal.
A Politicónak nyilatkozó diplomaták szerint a vacsorák eltűnésének gyakorlati következményei is vannak. Egy nem uniós ország diplomatája arról beszélt, hogy korábban könnyebben fel tudta mérni a brüsszeli hangulatot és az egyes kormányok álláspontját, amiről rendszeresen tájékoztatta saját fővárosát.
A résztvevők szerint az ilyen összejöveteleken őszintébb beszélgetések zajlottak, mint a hivatalos uniós fórumokon. Többen úgy látják, hogy ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok befolyása is fokozatosan csökken Brüsszelben.
A Politicónak nyilatkozó Szergej Lagodinszkij zöldpárti európai parlamenti képviselő szerint a bizalom eróziója érzékelhető az EU-ra gyakorolt nyomás, valamint a vámokkal és az amerikai katonai jelenléttel kapcsolatos bizonytalanság miatt. Más diplomaták pedig úgy vélik, a korábban kiterjedt kapcsolatrendszerre épülő amerikai befolyás mára már korántsem olyan magától értetődő, mint évtizedeken át volt.
Így aztán a brüsszeli diplomaták egy része ma nem elsősorban újabb amerikai intézkedéseket vagy támogatásokat vár Washingtonból, hanem valami sokkal prózaibbat: egy jól sikerült vacsorát, ahol végre ismét őszintén beszélgethetnek egymással.
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP