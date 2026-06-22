Rekordmennyiségű, 2,7 tonna kokaint találtak egy ausztráliai bunkerben

Felhőszakadás és jégeső jöhet a hétfői kánikulában
A 30 és 35 fok közötti hőség mellett hétfőn többfelé zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos szél is kísérhet.
A gigantikus drogszállítmányra pénteken bukkantak rá Sydney külvárosában.
Nagy mennyiségű drogszállítmányt találtak pénteken Londonderryben, Sydney nyugati külvárosában – írta meg a BBC. A rajtaütéskor egy 21 éves és egy 25 éves férfi megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de mindkettőjüket elfogták.
A két férfit kereskedelmi mennyiségű, jogellenesen behozott, határellenőrzés alá tartozó kábítószer birtoklásával vádolták meg, és már szombaton bíróság elé állították őket. Elítélésük esetén akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphatnak. A rendőrség szerint a kokaint egy szervezett bűnözői csoport utasítására, az észak-queenslandi Midge Point kisvároson keresztül csempészték be Ausztráliába.
A pénteki razzia egy májusban indított művelet része volt, amely azután kezdődött, hogy 40 kilogramm kokaint találtak a vízen úszva a Midge Point-i csónakleeresztőnél.
A nyomozás részeként a két férfi mellett további hat embert tartóztattak le a múlt héten, a Salamon-szigeteknél pedig a csempészakció anyahajóját is lefoglalták. Elszigeteltsége ellenére Ausztráliában jelentős piaca van a kábítószer-kereskedelemnek, az ENSZ tavalyi jelentése szerint ugyanis az ausztrálok és az új-zélandiak körében a legmagasabb a kokainfogyasztás aránya a világon.
Nyitókép: Ausztrál Szövetségi Rendőrség / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A 30 és 35 fok közötti hőség mellett hétfőn többfelé zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos szél is kísérhet.