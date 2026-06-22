Rekordmennyiségű, 2,7 tonna kokaint találtak egy ausztráliai bunkerben

Nagy mennyiségű drogszállítmányt találtak pénteken Londonderryben, Sydney nyugati külvárosában – írta meg a BBC. A rajtaütéskor egy 21 éves és egy 25 éves férfi megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de mindkettőjüket elfogták.

A két férfit kereskedelmi mennyiségű, jogellenesen behozott, határellenőrzés alá tartozó kábítószer birtoklásával vádolták meg, és már szombaton bíróság elé állították őket. Elítélésük esetén akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphatnak. A rendőrség szerint a kokaint egy szervezett bűnözői csoport utasítására, az észak-queenslandi Midge Point kisvároson keresztül csempészték be Ausztráliába.