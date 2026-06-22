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sydney rendőrség rajtaütés kokain tonna

Rekordmennyiségű, 2,7 tonna kokaint találtak egy ausztráliai bunkerben

2026. június 22. 09:29

A gigantikus drogszállítmányra pénteken bukkantak rá Sydney külvárosában.

2026. június 22. 09:29
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Nagy mennyiségű drogszállítmányt találtak pénteken Londonderryben, Sydney nyugati külvárosában – írta meg a BBC. A rajtaütéskor egy 21 éves és egy 25 éves férfi megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de mindkettőjüket elfogták.

A két férfit kereskedelmi mennyiségű, jogellenesen behozott, határellenőrzés alá tartozó kábítószer birtoklásával vádolták meg, és már szombaton bíróság elé állították őket. Elítélésük esetén akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphatnak. A rendőrség szerint a kokaint egy szervezett bűnözői csoport utasítására, az észak-queenslandi Midge Point kisvároson keresztül csempészték be Ausztráliába.

A pénteki razzia egy májusban indított művelet része volt, amely azután kezdődött, hogy 40 kilogramm kokaint találtak a vízen úszva a Midge Point-i csónakleeresztőnél.

A nyomozás részeként a két férfi mellett további hat embert tartóztattak le a múlt héten, a Salamon-szigeteknél pedig a csempészakció anyahajóját is lefoglalták. Elszigeteltsége ellenére Ausztráliában jelentős piaca van a kábítószer-kereskedelemnek, az ENSZ tavalyi jelentése szerint ugyanis az ausztrálok és az új-zélandiak körében a legmagasabb a kokainfogyasztás aránya a világon.

 

 

Nyitókép: Ausztrál Szövetségi Rendőrség / AFP

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Összesen 1 komment

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2026. június 22. 10:41
Arról soha nem kapunk hirt, mi történik az ilyen elkobzott, hatalmas mennyiségű droggal ?
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