Felhőszakadás és jégeső jöhet a hétfői kánikulában

Hétfőn a nap első felében még többnyire gyengén felhős, napos idő várható, a déli óráktól azonban egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. A HungaroMet előrejelzése szerint főként a Duna tágabb térségében és attól keletre több helyen, akár több hullámban is kialakulhat zápor és zivatar.

Az intenzív csapadékot felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél is kísérheti, ezért figyelmeztetést adtak ki.