Felhőszakadás és jégeső jöhet a hétfői kánikulában

Az elemzők szerint szinte biztos: kedden kamatcsökkentés lesz
Az előrejelzések szerint a Magyar Nemzeti Bank kedden akár 25 bázisponttal is csökkentheti az alapkamatot, bár az iráni konfliktus újabb fordulata még közbeszólhat.
A 30 és 35 fok közötti hőség mellett hétfőn többfelé zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos szél is kísérhet.
Hétfőn a nap első felében még többnyire gyengén felhős, napos idő várható, a déli óráktól azonban egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. A HungaroMet előrejelzése szerint főként a Duna tágabb térségében és attól keletre több helyen, akár több hullámban is kialakulhat zápor és zivatar.
Az intenzív csapadékot felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél is kísérheti, ezért figyelmeztetést adtak ki.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére pedig 20 és 28 fok közé hűlhet a levegő.
Kedden és szerdán hasonló maximumokra lehet számítani, de záporok és zivatarok már csak elszórtan, főként a keleti országrészben fordulhatnak elő. Csütörtöktől száraz idő várható, a hétvégén pedig 32 és 38 fok közötti csúcshőmérsékletek jöhetnek.
Nyitókép forrása: MTI/Katona Tibor
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Az előrejelzések szerint a Magyar Nemzeti Bank kedden akár 25 bázisponttal is csökkentheti az alapkamatot, bár az iráni konfliktus újabb fordulata még közbeszólhat.