Putyin hangnemet váltott: várja az amerikai tárgyalók visszatérést Moszkvába

Putyin bejelentette: felvették a kapcsolatot Kijevvel – új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban
Oroszországot – bár Putyin nem ismerte el – megviselhették az ukránok mélységi légitámadásai.
Az elmúlt hetekben Ukrajna fokozta a nyomást a Krím-félszigeten.
Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy arra számít, az amerikai tárgyalók Moszkvába érkeznek, miután Washington megállapodásra jutott Iránnal a közel-keleti konfliktus ügyében – számolt be a Guardian.
„Arra számítunk, hogy miután az iráni tárgyalási folyamat aktív szakasza véget ér, megérkeznek azok az amerikai kormányzati képviselők, akikkel már többször is találkoztunk Moszkvában” – nyilatkozta az orosz elnök Pavel Zarubin orosz újságírónak.
„Készek vagyunk a tárgyalások folytatására, és készek vagyunk minden részlet megvitatására.”
Szerdán az amerikai elnök azt mondta, hogy ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij jól áll az Oroszország elleni háborúban.
Ezt is ajánljuk a témában
Oroszországot – bár Putyin nem ismerte el – megviselhették az ukránok mélységi légitámadásai.
Oroszország elnöke elismerte, hogy „bizonyos mértékű hiány” van az üzemanyagból, miután az ukránok megtorló csapásokat mértek az energetikai infrastruktúrára.
„Ami általában a kritikus infrastruktúra, és különösen az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat illeti, természetesen ezek a támadások az infrastruktúra-létesítményeink ellen problémákat okoznak, ez nyilvánvaló”
– mondta Putyin egy vasárnap a Kreml által közzétett interjúban. „Jelenleg bizonyos mértékű hiányt tapasztalunk, de ez nem kritikus.” Jelenleg az a legfontosabb, hogy javítsák a légvédelmet és biztosítsák az üzemanyag-ellátást, különösen az oroszok által megszállt Krím-félszigeten – mondta. Putyin szerint növelni fogják a Fekete-tengeri félszigetre szárazföldi és tengeri úton érkező üzemanyag-szállítmányokat.
A hétvégén egy szibériai kormányzó bejelentette, hogy a járművezetők naponta legfeljebb 50 liter üzemanyagot vásárolhatnak járművenként a tartomány állami tulajdonú Rosneft benzinkutaknál. Igor Kobzev, az irkutszki régió kormányzója tette közzé a bejelentést, miközben az üzemanyaghiány Oroszország-szerte terjed.
Oroszország miniszterelnök-helyettese, Alekszandr Novak elmondta, hogy Moszkva aktívan felülvizsgálja az üzemanyag-export megállapodásokat, hogy elkerülje a belföldi szükségletek veszélyeztetését.
Nyitókép: MTI/AP/Szputnyik/Kreml pool