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vlagyimir putyin volodimir zelenszkij irán washington donald trump oroszország

Putyin hangnemet váltott: várja az amerikai tárgyalók visszatérést Moszkvába

2026. június 29. 08:04

Az elmúlt hetekben Ukrajna fokozta a nyomást a Krím-félszigeten.

2026. június 29. 08:04
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Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy arra számít, az amerikai tárgyalók Moszkvába érkeznek, miután Washington megállapodásra jutott Iránnal a közel-keleti konfliktus ügyében – számolt be a Guardian. 

„Arra számítunk, hogy miután az iráni tárgyalási folyamat aktív szakasza véget ér, megérkeznek azok az amerikai kormányzati képviselők, akikkel már többször is találkoztunk Moszkvában” – nyilatkozta az orosz elnök Pavel Zarubin orosz újságírónak. 

„Készek vagyunk a tárgyalások folytatására, és készek vagyunk minden részlet megvitatására.”

Szerdán az amerikai elnök azt mondta, hogy ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij jól áll az Oroszország elleni háborúban.

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Oroszország elnöke elismerte, hogy „bizonyos mértékű hiány” van az üzemanyagból, miután az ukránok megtorló csapásokat mértek az energetikai infrastruktúrára. 

„Ami általában a kritikus infrastruktúra, és különösen az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat illeti, természetesen ezek a támadások az infrastruktúra-létesítményeink ellen problémákat okoznak, ez nyilvánvaló”

 – mondta Putyin egy vasárnap a Kreml által közzétett interjúban. „Jelenleg bizonyos mértékű hiányt tapasztalunk, de ez nem kritikus.” Jelenleg az a legfontosabb, hogy javítsák a légvédelmet és biztosítsák az üzemanyag-ellátást, különösen az oroszok által megszállt Krím-félszigeten – mondta. Putyin szerint növelni fogják a Fekete-tengeri félszigetre szárazföldi és tengeri úton érkező üzemanyag-szállítmányokat.

A hétvégén egy szibériai kormányzó bejelentette, hogy a járművezetők naponta legfeljebb 50 liter üzemanyagot vásárolhatnak járművenként a tartomány állami tulajdonú Rosneft benzinkutaknál. Igor Kobzev, az irkutszki régió kormányzója tette közzé a bejelentést, miközben az üzemanyaghiány Oroszország-szerte terjed. 

Oroszország miniszterelnök-helyettese, Alekszandr Novak elmondta, hogy Moszkva aktívan felülvizsgálja az üzemanyag-export megállapodásokat, hogy elkerülje a belföldi szükségletek veszélyeztetését.

Nyitókép: MTI/AP/Szputnyik/Kreml pool

 

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
kipi137-2
2026. június 29. 10:22
Kár nyomni a nyugati narratívákat. Krím és Donbasz orosz föld, ezt tudomásul kell venni. Kissé tanulmányozni kellene az orosz lelket, nem csak vágyvezérelt híreket kijelenteni, mint Trump teszi Iránnal minden kedden, csütörtökön és szombaton.
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3
0
elégia
2026. június 29. 09:10
"...az oroszok által megszállt Krím-félszigeten..." Ez Putyin szájából így nem hangozhatott el.
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13
0
Matek_
•••
2026. június 29. 08:57 Szerkesztve
Sajnos arra lehet számítani hogy csak az egyik fél teljes megszűnése fogja eredményezni a háború végét. Ez a háború már 12 éve folyik, ami sokkal több mint az első és második világháború együttvéve. Minimum 30-40 állam részt vesz ebben a háborúban, remélve a hadisarcból való részesedésben. Általában az USA 20 évig szokott háborúzni (Vietnám, Afganisztán, stb), így az ukrán háború még legalább 8 évig fog tartani,.... mire az USA megunja.
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8
0
falcatus-2
2026. június 29. 08:52
„Arra számítunk, hogy miután az iráni tárgyalási folyamat aktív szakasza véget ér, megérkeznek azok az amerikai kormányzati képviselők, akikkel már többször is találkoztunk Moszkvában” Arra lehet számítani, csak arra nem, hogy kézzel fogható eredménye legyen. arra meg végképp nem, hogy be is tartsák.
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4
0
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