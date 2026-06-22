Kritikus szintre apadt a Rajna: az üzemanyag-ellátást is veszélyezteti az aszály

Bezárással tiltakoznak a kisbenzinkutak az elmaradt kormányzati támogatások miatt
„Nem erre adtunk felhatalmazást!” – írta közleményben a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület.
A rekordalacsony vízállás miatt fél rakománnyal járnak a hajók.
Az Európát sújtó hőhullám következtében kritikus szintre csökkent a Rajna vízállása, ami egyre komolyabb fennakadásokat okoz a kontinens egyik legfontosabb szállítási útvonalán. A Bloomberg beszámolója szerint a folyón közlekedő teherhajók már csak jelentősen csökkentett rakománnyal tudnak közlekedni,
ami az üzemanyag-ellátásban is zavarokat okozhat.
A németországi Kaub térségében, amely a Rajna egyik legfontosabb és legszűkebb szakasza, a gázolajat szállító uszályok hétfőn már csupán mintegy 1070 tonna árut vihettek magukkal. Ez a teljes kapacitásuknak alig 45 százaléka. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a német hatóságok előrejelzése szerint a vízszint a következő napokban tovább csökkenhet.
A Rajna kiemelt szerepet tölt be az európai kereskedelemben: a folyón szállított áruk több mint ötöde kőolaj- és üzemanyagtermék. A vízállás további apadása ezért közvetlenül érintheti az ellátási láncokat, különösen egy olyan időszakban, amikor a közel-keleti konfliktusok miatt amúgy is fokozott nyomás nehezedik az energiahordozók piacára.
A szállítási nehézségek a költségekben is megmutatkoznak. Az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen kikötői térség és Bázel közötti fuvarozási díjak az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek, és már megközelítik az 50 eurót tonnánként. Az alacsony vízállás így nemcsak a logisztikai láncokat, hanem az európai üzemanyagpiac stabilitását is egyre nagyobb kihívás elé állítja.
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„Nem erre adtunk felhatalmazást!” – írta közleményben a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület.
Nyitókép: ROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP