Kritikus szintre apadt a Rajna: az üzemanyag-ellátást is veszélyezteti az aszály

Az Európát sújtó hőhullám következtében kritikus szintre csökkent a Rajna vízállása, ami egyre komolyabb fennakadásokat okoz a kontinens egyik legfontosabb szállítási útvonalán. A Bloomberg beszámolója szerint a folyón közlekedő teherhajók már csak jelentősen csökkentett rakománnyal tudnak közlekedni,

ami az üzemanyag-ellátásban is zavarokat okozhat.

A németországi Kaub térségében, amely a Rajna egyik legfontosabb és legszűkebb szakasza, a gázolajat szállító uszályok hétfőn már csupán mintegy 1070 tonna árut vihettek magukkal. Ez a teljes kapacitásuknak alig 45 százaléka. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a német hatóságok előrejelzése szerint a vízszint a következő napokban tovább csökkenhet.