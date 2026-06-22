Ft
Ft
35°C
22°C
Ft
Ft
35°C
22°C
06. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
rajna üzemanyag vízállás

Kritikus szintre apadt a Rajna: az üzemanyag-ellátást is veszélyezteti az aszály

2026. június 22. 20:10

A rekordalacsony vízállás miatt fél rakománnyal járnak a hajók.

2026. június 22. 20:10
null

Az Európát sújtó hőhullám következtében kritikus szintre csökkent a Rajna vízállása, ami egyre komolyabb fennakadásokat okoz a kontinens egyik legfontosabb szállítási útvonalán. A Bloomberg beszámolója szerint a folyón közlekedő teherhajók már csak jelentősen csökkentett rakománnyal tudnak közlekedni, 

ami az üzemanyag-ellátásban is zavarokat okozhat.

A németországi Kaub térségében, amely a Rajna egyik legfontosabb és legszűkebb szakasza, a gázolajat szállító uszályok hétfőn már csupán mintegy 1070 tonna árut vihettek magukkal. Ez a teljes kapacitásuknak alig 45 százaléka. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a német hatóságok előrejelzése szerint a vízszint a következő napokban tovább csökkenhet.

A Rajna kiemelt szerepet tölt be az európai kereskedelemben: a folyón szállított áruk több mint ötöde kőolaj- és üzemanyagtermék. A vízállás további apadása ezért közvetlenül érintheti az ellátási láncokat, különösen egy olyan időszakban, amikor a közel-keleti konfliktusok miatt amúgy is fokozott nyomás nehezedik az energiahordozók piacára.

A szállítási nehézségek a költségekben is megmutatkoznak. Az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen kikötői térség és Bázel közötti fuvarozási díjak az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek, és már megközelítik az 50 eurót tonnánként. Az alacsony vízállás így nemcsak a logisztikai láncokat, hanem az európai üzemanyagpiac stabilitását is egyre nagyobb kihívás elé állítja.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. június 22. 20:20
Szárazon a kíölni sarkantyúk .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!