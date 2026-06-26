Kompromittáló fotó került elő az AfD politikusáról, a párt szerint megtévesztő a kép

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A fotón úgy tűnik, mintha Martin Reichardt náci karlendítést tett volna, amit a poltikus tagad.
A tartományi választások előtt nyilvánosságra hozott a Politico egy hat évvel ezelőtt készült fotót, amelyen Martin Reinhard nevetve felemeli a bal karját. A mozdulat egy náci karlendítésre hasonlít, de a poltikus szerint egy „vicces lovaggáütést” ábrázol a fénykép.
A poltikus tagadja a vádat, de a Polticónak két tanú, aki jelen volt az esetnél azt állította, hogy a Reinhard valóban náci karlendítést csinált.
Markus Motschmann – a jelen lévő két személy beszámolója szerint – féltérdre ereszkedett, amikor Reichardtnak átadta az AfD-hez való csatlakozási kérelmét, és „Mein Führer”-nek szólította. Motschmann tagadta, hogy ezeket a szavakat használta volna, de megerősítette, hogy a fénykép hiteles.
„Csak vicc volt”
– nyilatkozta Motschmann a POLITICO-nak. „Teljesen nevetséges, hogy ezt megint felkapják.”
A fotó éppen a két kelet-német tartományi választás előtt került nyilvánosságra, ahol a párt vezet a közvélemény-kutatásokban. A tavaly szeptemberi választásokon elért nagy győzelmek tovább erősítenék az AfD dominanciáját Kelet-Németország nagy részén, és fokoznák azt a vitát, hogy Friedrich Merz német kancellár pártja továbbra is fenntarthatja-e az úgynevezett „tűzfalat”, amely távol tartja a radikális jobboldalt a szövetségi kormánytól.
Merz párta, amely jelenleg az országos közvélemény-kutatásokban az AfD mögött áll, élesen támadta Reichardtot a fotó miatt.
„A náci karlendítés meggyőződés kifejezése, nem pedig véletlen hibás gesztus” – mondta Sven Schulze, Szász-Anhalt kereszténydemokrata miniszterelnöke.
„Aki ilyesmit tesz, annak nincs helye a parlamentben.”
Max Roland, az Apollo News nevű konzervatív lap újságírója a X-en arról írt, hogy a képnek nem lesz hatása az őszi tartományi választásokra. „Martin Reichardt és Hans-Thomas Tillschneider – véleményem szerint – már viselkedésükkel és álláspontjukkal is bőven adnak támadási felületet. De az AfD-ről szóló tudósítások már egy évtizede lelkesen és fanatikusan hajszolják ezeket a szenzációhajhász történeteket, amelyek mindig hagynak néhány kérdőjelet, és nyilvánvalóan nagyon „szándékosak”. Vagy, mint ebben az esetben: látszólag motivált egyének kezdeményezik őket.
A probléma ezzel az, hogy nem csak Szász-Anhaltban, mindenhol egyre kevesebben veszik komolyan ezeket az úgynevezett „leleplezéseket”. A jelenlegi és potenciális AfD-szavazók egyébként sem teszik”
– írta az újságíró, aki szerint a szavazókra már nem hatnak az AfD-vel kapcsolatos vádak.
Ezt a Politico is elismeri, amelynek cikke szintén megkérdőjelezi, hogy a képnek lesz-e hatása a tartományi választások eredményére.
A szász-anhalt-i német titkosszolgálat az AfD tartományi szervezetét korábban szélsőséges szervezetnek minősítette, de ez nem gátolta a párt térnyerését a régióban.
Az AfD szász-anhalt-i szervezete nyilatkozatot tett közzé az X-en, amelyben Reichardt náci karlendítésére vonatkozó vádat „egy rágalmazó kampány elindítására irányuló kétségbeesett kísérletnek” nevezte.
Nyitókép: Ronny Hartmann / AFP
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