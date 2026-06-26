Kompromittáló fotó került elő az AfD politikusáról, a párt szerint megtévesztő a kép

A tartományi választások előtt nyilvánosságra hozott a Politico egy hat évvel ezelőtt készült fotót, amelyen Martin Reinhard nevetve felemeli a bal karját. A mozdulat egy náci karlendítésre hasonlít, de a poltikus szerint egy „vicces lovaggáütést” ábrázol a fénykép.

A poltikus tagadja a vádat, de a Polticónak két tanú, aki jelen volt az esetnél azt állította, hogy a Reinhard valóban náci karlendítést csinált.