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afd szász - anhalt martin reinhard politico választás

Kompromittáló fotó került elő az AfD politikusáról, a párt szerint megtévesztő a kép

2026. június 26. 07:04

A fotón úgy tűnik, mintha Martin Reichardt náci karlendítést tett volna, amit a poltikus tagad.

2026. június 26. 07:04
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A tartományi választások előtt nyilvánosságra hozott a Politico egy hat évvel ezelőtt készült fotót, amelyen Martin Reinhard nevetve felemeli a bal karját. A mozdulat egy náci karlendítésre hasonlít, de a poltikus szerint egy „vicces lovaggáütést” ábrázol a fénykép. 

A poltikus tagadja a vádat, de a Polticónak két tanú, aki jelen volt az esetnél azt állította, hogy a Reinhard valóban náci karlendítést csinált. 

Markus Motschmann – a jelen lévő két személy beszámolója szerint – féltérdre ereszkedett, amikor Reichardtnak átadta az AfD-hez való csatlakozási kérelmét, és „Mein Führer”-nek szólította. Motschmann tagadta, hogy ezeket a szavakat használta volna, de megerősítette, hogy a fénykép hiteles.

„Csak vicc volt”

 – nyilatkozta Motschmann a POLITICO-nak. „Teljesen nevetséges, hogy ezt megint felkapják.”

A fotó éppen a két kelet-német tartományi választás előtt került nyilvánosságra, ahol a párt vezet a közvélemény-kutatásokban. A tavaly szeptemberi választásokon elért nagy győzelmek tovább erősítenék az AfD dominanciáját Kelet-Németország nagy részén, és fokoznák azt a vitát, hogy Friedrich Merz német kancellár pártja továbbra is fenntarthatja-e az úgynevezett „tűzfalat”, amely távol tartja a radikális jobboldalt a szövetségi kormánytól.

Merz párta, amely jelenleg az országos közvélemény-kutatásokban az AfD mögött áll, élesen támadta Reichardtot a fotó miatt.

„A náci karlendítés meggyőződés kifejezése, nem pedig véletlen hibás gesztus” – mondta Sven Schulze, Szász-Anhalt kereszténydemokrata miniszterelnöke. 

„Aki ilyesmit tesz, annak nincs helye a parlamentben.”

Max Roland, az Apollo News nevű konzervatív lap újságírója a X-en arról írt, hogy a képnek nem lesz hatása az őszi tartományi választásokra. „Martin Reichardt és Hans-Thomas Tillschneider – véleményem szerint – már viselkedésükkel és álláspontjukkal is bőven adnak támadási felületet. De az AfD-ről szóló tudósítások már egy évtizede lelkesen és fanatikusan hajszolják ezeket a szenzációhajhász történeteket, amelyek mindig hagynak néhány kérdőjelet, és nyilvánvalóan nagyon „szándékosak”. Vagy, mint ebben az esetben: látszólag motivált egyének kezdeményezik őket. 

A probléma ezzel az, hogy nem csak Szász-Anhaltban, mindenhol egyre kevesebben veszik komolyan ezeket az úgynevezett „leleplezéseket”. A jelenlegi és potenciális AfD-szavazók egyébként sem teszik” 

– írta az újságíró, aki szerint a szavazókra már nem hatnak az AfD-vel kapcsolatos vádak. 

Ezt a Politico is elismeri, amelynek cikke szintén megkérdőjelezi, hogy a képnek lesz-e hatása a tartományi választások eredményére. 

A szász-anhalt-i német titkosszolgálat az AfD tartományi szervezetét korábban szélsőséges szervezetnek minősítette, de ez nem gátolta a párt térnyerését a régióban.

Az AfD szász-anhalt-i szervezete nyilatkozatot tett közzé az X-en, amelyben Reichardt náci karlendítésére vonatkozó vádat „egy rágalmazó kampány elindítására irányuló kétségbeesett kísérletnek” nevezte.

Nyitókép: Ronny Hartmann / AFP

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
survivor
2026. június 26. 07:19
Lendíteni JOBB karral kell🤣 Amúgy ki nen szarja le ? BOLTVMAR ELEG ESET...
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0
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bakafant-28
2026. június 26. 07:18
Ugyan-ugyan,a mi nácink a legjobb náci! Lásd az Apolló űrprogram atyját,vagy a Jákob féle "Jobbikot".Ha a zsidónak hasznos,minden meg van bocsájtva!Ha útban van nekik,halál reá!
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Leó testvér
2026. június 26. 07:18
Kicsit sem átlátszó kísérlet arra, hogy az AfD előretörését lassítsák.
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wadcutter
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2026. június 26. 07:17 Szerkesztve
Tárkányi, Karácsony ti is ezt csináltátok csak jobb kézzel.
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