Aggasztó képet festett az izraeli keresztények helyzetéről a jeruzsálemi pátriárka

A helyzetet tovább nehezítik az izraeli hadsereg ellenőrzőpontjai, amelyek korlátozzák a mozgást. Hozzátette, hogy ezek a jelenségek nem egyedülállók, hanem a Ciszjordániában tapasztalható folyamatok részét képezik.

Az izraeli kormánnyal is összetett a kapcsolat

Az interjúban szóba került az is, hogy az izraeli kormány rendszeresen hangsúlyozza a keresztény közösségekkel ápolt jó kapcsolatát. A pátriárka erre reagálva rámutatott, hogy a keresztény világ nem egységes. Szerinte az izraeli vezetés különösen jó kapcsolatokat ápol az evangelikál keresztény közösségekkel, elsősorban az Egyesült Államokban, míg a hagyományos keresztény felekezetekkel összetettebb a viszony.