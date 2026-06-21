Aggasztó képet festett az izraeli keresztények helyzetéről a jeruzsálemi pátriárka

Megrázó felvétel: brutális támadás ért egy apácát Izraelben (VIDEÓ)
Az izraeli külügyminisztérium elítélte az incidenst.
A jeruzsálemi pátriárka szerint az elmúlt években folyamatosan romlott a keresztény közösségek helyzete a Szentföldön. Az izraeli keresztényeket egyre több zaklatás és támadás éri, miközben a vallási vezető szerint a nemzetközi keresztény közvélemény hangulata is kedvezőtlenebb lett Izraellel szemben.
A keresztényeket érő támadásokról, a Szentföld helyzetéről és a gázai háború következményeiről beszélt a Der Spiegelnek adott interjújában Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi pátriárka. Szavai különösen annak fényében kaptak nagy visszhangot, hogy április végén Jeruzsálem óvárosában egy francia apácát ért brutális támadás. A nő egyedül sétált a Sion-hegy közelében, amikor egy férfi hátulról fellökte, majd a földön fekve megrugdosta. Az eset nemzetközi felháborodást váltott ki, és a pátriárka szerint jól illeszkedik abba a jelenségbe, amelynek során az izraeli keresztény közösség tagjai egyre gyakrabban tapasztalnak ellenséges megnyilvánulásokat.
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Az izraeli külügyminisztérium elítélte az incidenst.
Az egyházi vezető elmondta, hogy az ügyben ugyan bírósági eljárás indult, de azt júliusra halasztották. Hozzátette, a rendőrség nyilvánosságra hozta a támadásról készült videófelvételt, ami szerinte szokatlan lépés volt. Úgy véli, a hatóságok felismerték, mennyire súlyos incidensről van szó, és azt is, hogy a történtek akár még tragikusabb következményekkel járhattak volna. Ennek ellenére nem biztos abban, hogy a keresztények mindennapjaiban valódi változást hoz majd az eset.
A pátriárka szerint ugyanakkor érzékelhető, hogy a rendőrség nagyobb figyelmet fordít a keresztény közösségekre. Ennek jeleit például a pünkösdi körmenet során is tapasztalták.
Pizzaballa szerint Jeruzsálem bizonyos részein kifejezetten nehéz helyzetben vannak a keresztények. Külön kiemelte az óváros zsidó negyedét és a Sion-hegy térségét, ahol rendszeresen előfordulnak verbális vagy fizikai inzultusok. A Der Spiegel felidézte, hogy húsvét idején Nikodemus Schnabel bencés apáttal tett séta során több járókelő is leköpte a keresztény egyházi vezetőt. A pátriárka szerint ezek a jelenségek nem új keletűek, de az utóbbi időben gyakoribbá váltak.
Ez számunkra nem újdonság, de több lett
– fogalmazott. Elmondása szerint nem lehet pontosan meghatározni, hogy az agresszív viselkedést tanúsító emberek honnan érkeznek, ugyanakkor úgy látja, hogy az óvárosban élő telepes közösségek jelenléte jelentősen megnőtt az elmúlt években. A keresztény vezető szerint a probléma nem kizárólag Jeruzsálemet érinti. Tavaly nyáron keresztény egyházi vezetők rendkívüli találkozót tartottak Taybehben, amelyet a Szentföld utolsó, többségében keresztények lakta településeként említett. A találkozóra azt követően került sor, hogy radikális zsidó telepesek egyre súlyosabb támadásokat hajtottak végre a helyi lakosok ellen, és egy templom felgyújtásával is próbálkoztak.
Pizzaballa szerint a település lakóinak többsége ma már nem tudja megközelíteni saját földjeit.
A helyzetet tovább nehezítik az izraeli hadsereg ellenőrzőpontjai, amelyek korlátozzák a mozgást. Hozzátette, hogy ezek a jelenségek nem egyedülállók, hanem a Ciszjordániában tapasztalható folyamatok részét képezik.
Az interjúban szóba került az is, hogy az izraeli kormány rendszeresen hangsúlyozza a keresztény közösségekkel ápolt jó kapcsolatát. A pátriárka erre reagálva rámutatott, hogy a keresztény világ nem egységes. Szerinte az izraeli vezetés különösen jó kapcsolatokat ápol az evangelikál keresztény közösségekkel, elsősorban az Egyesült Államokban, míg a hagyományos keresztény felekezetekkel összetettebb a viszony.
Pizzaballa elmondta, hogy az egyházaknak gyakorlati ügyekben együtt kell működniük az izraeli hatóságokkal, például a vízumok intézése miatt.
A közelmúlt eseményei után az izraeli külügyminisztérium külön megbízottat nevezett ki a keresztény közösségekkel kapcsolatos ügyek koordinálására. A pátriárka szerint egyelőre nem világos, pontosan milyen hatáskörrel rendelkezik majd az új tisztségviselő, ugyanakkor pozitív fejleménynek nevezte, hogy végre van egy kijelölt kapcsolattartó. A pátriárka szerint a gázai háború és a térségben zajló események jelentős hatással vannak arra is, hogyan tekintenek Izraelre a keresztény közösségek világszerte. Arra a kérdésre, miként érzékeli a keresztény világ hangulatát Izraellel kapcsolatban, egyértelmű választ adott.
Egyre rosszabb
– mondta. Úgy véli, a keresztények ugyanúgy követik a térségből érkező híreket, felvételeket és fényképeket, mint a világ többi része. Emellett figyelemmel kísérik egyes izraeli politikusok nyilatkozatait is, amelyek sok helyen vitákat és feszültségeket váltanak ki a helyi közösségekben. A pátriárka szerint számos hívő fordul hozzájuk útmutatásért, hogyan viszonyuljanak a kialakult helyzethez, ám előfordul, hogy erre ő maga sem talál könnyű választ.
A gázai helyzetről szólva elmondta, hogy legutóbb decemberben járt a térség katolikus közösségénél. Tapasztalatai szerint továbbra is rendkívül nehéz körülmények között élnek az emberek. Bár az élelmiszer-ellátás valamelyest javult, továbbra is súlyos hiány van gyógyszerekből, és az oktatási rendszer működése is akadozik. Hozzátette, hogy az újjáépítés még nem kezdődött meg, noha sokan szeretnének új életet kezdeni.
A Der Spiegel arra is rákérdezett, miként látja a keresztények helyzetének alakulását azóta, hogy 36 évvel ezelőtt Izraelbe érkezett. Pizzaballa válasza rendkívül borúlátó volt.
Voltak jobb és rosszabb időszakok, de alapvetően minden csak rosszabb lett
– fogalmazott. A pátriárka a 2023. október 7-e óta tartó időszakot úgy jellemezte, hogy az „drámai, tragikus, fájdalmas”, emellett pedig rendkívül kimerítő és frusztráló. Ennek ellenére nem mondott le teljesen a reményről. Szerinte azonban fontos különbséget tenni a remény és a megoldás között.
A reményt nem szabad összekeverni a megoldással
– mondta. Úgy látja, rövid távon sem politikai, sem vallási intézményektől nem várható olyan áttörés, amely rendezné a konfliktust. Ugyanakkor reményt ad számára, hogy helyi szinten továbbra is sokan dolgoznak a békéért. Példaként említette azt a közelmúltbeli tel-avivi békekonferenciát, ahol több ezer ember gyűlt össze azért, hogy valamilyen módon hozzájáruljon a feszültségek csökkentéséhez.
Nyitókép: JOHN WESSELS / AFP